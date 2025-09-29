Vyhrajte vstupenky do CineStaru a zažijte druhou řadu Zrádců na velkém plátně

Intriky, napětí a hledání pravdy pokračuje. Reality show televize Prima se opět odehrává na Křivoklátě, kde skupina soutěžících plní úkoly a zároveň čelí neustálému strachu z nočního vyřazování. Skrytí zrádci se snaží zůstat neodhaleni, zatímco ostatní bojují o přežití a hledají pravdu.
Divácký úspěch první série vyvrcholil vyprodanými kinosály při finále a druhá série nyní navazuje projekcemi všech epizod na velkém plátně. Každou neděli od 20 hodin tak mohou fanoušci sledovat aktuální díl o krok dříve než na televizních obrazovkách a navíc si užít besedy s tvůrci pořadu. Atmosféra plného sálu dodává napětí další rozměr – nevěří se nikomu, ani sousedovi v řadě.
V programu sítě kin CineStar najdete Zrádce tedy každou neděli ve všech městech.
