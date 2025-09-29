  • Pondělí 29. září 2025 Michal

Vyhrajte vstupenky do CineStaru a zažijte druhou řadu Zrádců na velkém plátně

Druhá řada reality show Zrádci je v plném proudu a síť multikin CineStar ji promítá každou neděli večer, týden před televizním vysíláním. Vyhrané vstupenky ale můžete využít nejen na tento pořad, ale i na jakýkoli jiný film v CineStaru. Dva výherci získají po dvou vstupenkách.

Reality show Zrádci v kinech CineStar

Reality show Zrádci v kinech CineStar | foto: CineStar

Vojtěch Kotek v pořadu Zrádci
Z pořadu Zrádci
Snímek z druhé řady Zrádců
Snímek z druhé řady Zrádců
7 fotografií

Intriky, napětí a hledání pravdy pokračuje. Reality show televize Prima se opět odehrává na Křivoklátě, kde skupina soutěžících plní úkoly a zároveň čelí neustálému strachu z nočního vyřazování. Skrytí zrádci se snaží zůstat neodhaleni, zatímco ostatní bojují o přežití a hledají pravdu.

Druhá série tohoto hitu je v plném proudu a poté, co finále první řady vyprodalo sály v kinech CineStaru po celém Česku, nyní mohou fanoušci sledovat všechny epizody druhé řady na velkém plátně. Každou neděli od 20 hodin, s týdenním předstihem před televizním vysíláním a navíc i s besedami s tvůrci.

Vojtěch Kotek v pořadu Zrádci

Divácký úspěch první série vyvrcholil vyprodanými kinosály při finále a druhá série nyní navazuje projekcemi všech epizod na velkém plátně. Každou neděli od 20 hodin tak mohou fanoušci sledovat aktuální díl o krok dříve než na televizních obrazovkách a navíc si užít besedy s tvůrci pořadu. Atmosféra plného sálu dodává napětí další rozměr – nevěří se nikomu, ani sousedovi v řadě.

V programu sítě kin CineStar najdete Zrádce tedy každou neděli ve všech městech.

Co získají členové iDNES Premium?

Dva členové iDNES Premium, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a budou mít štěstí při losování, vyhrají dvě vstupenky do kin CineStar. Platí na jakoukoli projekci – ať už na Zrádce, hollywoodský trhák, rodinný film nebo českou novinku. CineStar působí po celé republice, takže výherci si mohou vybrat kino ve svém městě.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je CineStar.

