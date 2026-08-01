Ošetřovatel získává tajemství umírajících vrahů. E-kniha Zpovědi zla zdarma

Přivážejí je živé. Odvážejí je mrtvé. Napřed mu ale musejí svěřit svoji zpověď.
„Jmenuju se Jack Steen. To jméno by pro vás nemělo nic znamenat. Pokud se nechystáte umřít. To se pak ze mě stává váš anděl strážný. Pracuju jako noční ošetřovatel v ústavu pro choromyslné zločince,“ říká vypravěč.
„Moje jméno je jediné pravé jméno, které v téhle knize najdete. Neřeknu vám, v jaké nemocnici pracuju. Neprozradím vám jména těch umírajících. Ale nebudu vám lhát. To, co si tu přečtete, je přesně to, co mi řekli.
Jestli máte za ušima a jste dost pomatení na to, abyste četli mezi řádky, dojde vám, kdo tenhle příběh vypráví. Možná se mi jen snaží zblbnout hlavu a sehrát se mnou svou poslední hru. A možná, že zblbnou hlavu i vám...“
V této e-knize najdete čtyři zpovědi: O člověku se zajímavými chutěmi. Další o Kenovi, který by udělal cokoliv, aby byla jeho Barbie šťastná. Pak je tu Chůvička, ale takovou byste u svých dětí nechtěli. A poslední je ten nejmilejší člověk, jakého jste kdy viděli, jenže čtení jeho zpovědi pro vás bude hodně tvrdé.
Jack Steen ve svých příbězích vystupuje jako noční ošetřovatel ve zmíněném ústavu pro choromyslné zločince. Od umírajících pacientů získává jejich poslední zpovědi výměnou za ulehčení jejich odchodu.
Tento koncept tvoří základ jeho knih, které jsou prezentovány jako autentické zpovědi zločinců. Přesná identita autora je však zatím veřejnosti neznámá.