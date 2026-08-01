  • Sobota 1. srpna 2026 Oskar

Ošetřovatel získává tajemství umírajících vrahů. E-kniha Zpovědi zla zdarma

Autor:
  5:05

Zpovědi zla | foto: Knihy Dobrovsky

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Pracuje jako noční ošetřovatel a tvrdí, že vyslechl přiznání zločinců, o kterých se veřejně nemluví. Svěřili mu je těsně před svou smrtí výměnou za to, že jim odchod ulehčí. Vypravěč vystupuje pod jménem Jack Steen, autorovu identitu však veřejnost dosud nezná. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.

Přivážejí je živé. Odvážejí je mrtvé. Napřed mu ale musejí svěřit svoji zpověď.

„Jmenuju se Jack Steen. To jméno by pro vás nemělo nic znamenat. Pokud se nechystáte umřít. To se pak ze mě stává váš anděl strážný. Pracuju jako noční ošetřovatel v ústavu pro choromyslné zločince,“ říká vypravěč.

„Moje jméno je jediné pravé jméno, které v téhle knize najdete. Neřeknu vám, v jaké nemocnici pracuju. Neprozradím vám jména těch umírajících. Ale nebudu vám lhát. To, co si tu přečtete, je přesně to, co mi řekli.

Jestli máte za ušima a jste dost pomatení na to, abyste četli mezi řádky, dojde vám, kdo tenhle příběh vypráví. Možná se mi jen snaží zblbnout hlavu a sehrát se mnou svou poslední hru. A možná, že zblbnou hlavu i vám...“

V této e-knize najdete čtyři zpovědi: O člověku se zajímavými chutěmi. Další o Kenovi, který by udělal cokoliv, aby byla jeho Barbie šťastná. Pak je tu Chůvička, ale takovou byste u svých dětí nechtěli. A poslední je ten nejmilejší člověk, jakého jste kdy viděli, jenže čtení jeho zpovědi pro vás bude hodně tvrdé.

Jack Steen ve svých příbězích vystupuje jako noční ošetřovatel ve zmíněném ústavu pro choromyslné zločince. Od umírajících pacientů získává jejich poslední zpovědi výměnou za ulehčení jejich odchodu.

Tento koncept tvoří základ jeho knih, které jsou prezentovány jako autentické zpovědi zločinců. Přesná identita autora je však zatím veřejnosti neznámá.

Jak získat e-knihu zdarma

  • Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium
  • Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku
  • Přihlaste se nebo se zaregistrujte
  • V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz
  • Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku
  • E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně
  • Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně
Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:

Inspektor Rebus pátrá po škrtiči z Edinburghu. Audiokniha Uzly a kříže zdarma

Čtyři ženy se setkají na Kouzelné Riviéře. Letní román v e-knize zdarma

Život mezi ocelí a betonem v dystopii. Sci-fi audiokniha Silo se 40% slevou

Vyhrajte lístky na fotbal: Sparta Praha přivítá na domácím hřišti Teplice
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Témata: e-book, E-knihy, Knihy, vrah, Barbie

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Přitahuje ji hrubý mafiánský boss. E-kniha Sladká nevědomost zdarma

Sladká nevědomost

V románu americké spisovatelky Danielle Lori se hlavní hrdinka zamiluje do snoubence své sestry – a navíc nebezpečného...

Psaly si s ním přes seznamku, pak se ztratily. Thriller v e-knize zdarma

Poslední opuštěná dívka

Psychologický thriller Poslední opuštěná dívka od Lisy Unger se zabývá tématem nebezpečí online seznamek. Hlavní...

Vyšetřovatelka pátrá po vrazích vlastní sestry. Thriller v e-knize zdarma

Hrob mé sestry

Hlavní hrdinka thrilleru od Roberta Dugoniho se dvacet let zabývá sestřiným podivným zmizením. Až když sama nastupuje...

Detektivka Agathy Christie z Egypta. Audiokniha Nakonec přijde smrt zdarma

Nakonec přijde smrt

Příběh Nakonec přijde smrt od legendární královny detektivek Agathy Christie je zasazen do prostředí starověkého...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.