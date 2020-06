Největší soukromá kolekce chameleonů v zoo za Prahou. Získejte vstupenku zdarma

V květnu měl Zoopark Zájezd oslavit 10 let své existence, ale koronavirová krize plány zhatila. Přitom by skutečně měli co slavit. Mají největší kolekci chameleonů na světě, vidět u nich můžete ohroženého leguána modravého nebo vzácný druh opice kočkodan severní. Od června jsou v zoo k vidění dva nové jihoamerické druhy – mara slaništní, která vypadá jako zajíc, ale příbuzná je morčeti a zpěvný pták tangara sametová.

Skvělý výlet kousek za Prahu

Je to navíc zoo, která je jen pár kilometrů od Prahy, ale nebudete se tam muset mačkat mezi davy návštěvníků. Navíc si zoologickou zahradu v klidu projdete celou, děti nebudou za chvíli bolet nohy a i tak uvidíte řadu unikátních a vzácných chovů. Návštěva Zooparku Zájezd se dá navíc spojit také s výletem po okolí. Hned za kopcem je Okoř, okolo zoo vede cyklostezka.

Pro děti (ale i nejen pro ně) najdete v zooparku dětský koutek s domácími zvířaty, Ušákov s největším druhem králíků na světě (belgičtí obři), průchozí voliéru s drzými veverkami a samozřejmě i dostatek pískovišť a dětské hřiště. Každý víkend jsou navíc v zoo komentovaná krmení a pořádají se různé akce, při kterých mohou dětští návštěvníci jezdit na poníkovi Cipískovi, kterého si jako adoptivní rodiče vybrali Rytíři Kladno. Dále se můžete fotit s velkými želvami, vyzkoušet si sokolničení s dravci nebo si užít skákací hrad a další akce.

Blízký kontakt se zvířaty v Zooparku Zájezd

O aktuálních akcích se dozvíte na Facebooku. 4. července budou například křtiny lemura hnědého s herečkou Kristýnou Janáčkovou z Ordinace,

6. července speciální komentované krmení, 16. července se bude oslavovat mezinárodní den hadů, 18. července se bude konat velký želví den a další akce jsou naplánovány i na srpen.

Korona zpomalila velké plány do budoucna

Koronavirová krize zasáhla samozřejmě i tento soukromý park, a nejen tím, že zhatila plány na oslavu desátého výročí. Jelikož je jejich hlavní příjem od návštěvníků, výpadek byl poznat. Podporují je ale návštěvníci, kteří se rádi vracejí a zoopark také velice kladně hodnotí.

Kromě toho park podpořili i finančně - adoptováním zvířat (někteří jich adoptovali i více najednou), kupováním poukazů na zážitky v zoo (například krmení zvířat) nebo přispíváním na transparentní účet. Zároveň zoopark podporu také vrací. Darují vedení oblastní nemocnice Kladno 1000 vstupenek pro personál nemocnice a CČE Diakonii v Kladně dali 50 rodinných vstupenek pro rodiny, které by si jinak nemohly dovolit vzít děti na výlet.

Plány do budoucna mají velké. Neustále se rozšiřují a vylepšují služby pro návštěvníky. Letošní novinky koronovarivá krize zbrzdila, ale chtěli by otevřít v zoo malou kavárnu (nyní mají oblíbené občerstvení se skvělými burgery s trhaným masem), rozšířit sociální zařízení, dokončit venkovní amfiteátr pro přednášky pro děti a další.

Co získají navíc členové iDNES Premium?

Pří nákupu jedné vstupenky pro dospělého získáte druhou zcela zdarma.

Jak získáte 1+1 vstupenku zdarma? Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



Přejděte na rezervační systém Zoopark Zájezd



Zvolte den návštěvy, vyplňte údaje a zvolte počet vstupenek (minimálně dvě)



Do kolonky Kód/Kupon vložte zkopírovaný kód



Cena se sníží o cenu dospělého vstupného (100 Kč)