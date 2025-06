Vyhrajte rodinné vstupenky do Zoo Praha. Seznamte se s roztomilými štětkouny

Trojice pruhovaných selátek – Alena, Blanka a Charles – získala svá jména od astronauta Andrewa Feustela, který je známý svou misí do vesmíru s plyšovým Krtečkem. Malí štětkouni jsou nejen krásně zbarvení, ale také velmi zvědaví. Často se zdržují poblíž expozičního skla, takže si je můžete prohlédnout opravdu zblízka.

V Rezervaci Dja, kde selátka žijí, je skutečně živo. Vedle goril, kočkodanů či talapoinů jsou štětkouni nepřehlédnutelní díky výrazným ušním boltcům zakončeným dlouhými chlupy, od nichž dostali svůj název. V přírodě žijí ve skupinách tvořených rodiči a různě starými potomky, což je vidět i zde: malá selátka se stále drží rodičů Jasny a Štěpána, kteří tvoří velmi starostlivý pár. Otec Štěpán je mimořádně ochranitelský, což je pro tento druh netypické – samice obvykle samce od mláďat vyhánějí.

Typické dlouhé chlupy na ušních boltcích zatím mláďatům chybí Charakteristický je pro tento africký druh i pás dlouhých chlupů podél hřbetu

Selátka zatím plně kojí matka Jasna, ale už začínají ochutnávat také cvrčky, sarančata, moučné červy a dokonce buráky, kterými se dospělí štětkouni běžně živí. Mateřské mléko však z jejich jídelníčku zmizí až za několik měsíců.

Zoo Praha se úspěšně věnuje chovu štětkounů již od roku 2001, samici však získala až loni. Jasna a Štěpán si ihned padli do oka a jejich první potomci na sebe nenechali dlouho čekat. Selátka nyní v pavilonu Rezervace Dja budí zaslouženou pozornost návštěvníků všech věkových kategorií.

I přesto, že štětkouni afričtí zatím nepatří mezi ohrožené druhy, jejich populace v přírodě trpí lovem a ničením přirozeného prostředí. Zoo Praha dlouhodobě pomáhá s ochranou přírody například v Biosférické rezervaci Dja v Kamerunu, kde žijí i tito charismatičtí tvorové.

Za příznivého počasí můžete štětkouny africké spatřit ve venkovním výběhu

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste ročními členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát jednu z pěti rodinných vstupenek do Zoo Praha. Vstupenka platí pro dva dospělé a až čtyři děti ve věku od 3 do 15 let.

Losovat tedy budeme pět výherců.

Vstupenky do soutěže věnovala Zoo Praha.