Pražská zoologická zahrada není jen o zvířatech ve výbězích a pavilonech. Důležitou součástí jejího dolního areálu jsou mokřady, které poskytují bezpečný domov volně žijícím ptákům, plazům i obojživelníkům a zároveň slouží jako zázemí pro důležité ochranářské projekty. V místních tůních a slepém rameni Vltavy se například rozmnožují kriticky ohrožení karasi obecní, kteří se odtud následně vracejí zpět do volné přírody.
Význam těchto zranitelných ekosystémů návštěvníkům přibližuje také expoziční celek Ptačí mokřady, kde žijí desítky fascinujících druhů ptáků – některé z nich dokonce nenajdete v žádné jiné evropské zoo.
Plameňáci upozorňují na mizející svět
S mokřadním prostředím jsou neodmyslitelně spjati také plameňáci, které Zoo Praha chová hned ve třech druzích: chilské, kubánské a růžové. Dlouhé nohy jim pomáhají pohybovat se v mělkých a extrémně slaných vodách, a jejich typický postoj na jedné noze má překvapivě chytrý důvod. Patní kloub jim totiž dokáže zapadnout do sebe, takže nemusí zapojovat svaly, a druhou nohu schovají do peří, aby ušetřili energii na udržení tělesné teploty.
Právě plameňáci se stali vlajkovými zvířaty kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) nazvané Mokřady pro život. Upozorňuje na to, že tyto nesmírně cenné oblasti – mezi něž podle Ramsarské úmluvy patří nejen bažiny a rašeliniště, ale i říční nivy, mangrovy nebo korálové útesy – mizí z planety třikrát rychleji než lesy. Od roku 1970 tak svět přišel zhruba o 22 procent jejich rozlohy.
Krajině může pomoci i obyčejný kbelík
Mokřady přitom fungují jako přirozené zásobárny vody: čistí ji, brání erozi, ukládají oxid uhličitý, při deštích tlumí povodně a v období sucha vláhu postupně uvolňují zpět do okolí. V Česku máme čtrnáct mokřadů mezinárodního významu, včetně třeboňských rybníků, Poodří nebo šumavských rašelinišť.
Pomoci jejich ochraně přitom může každý – stačí šetřit vodou, omezit pesticidy nebo na zahradě nechat kousek prostoru přírodě. Útočiště pro živočichy vázané na vodu dokáže vytvořit i obyčejný kbelík či lavor zapuštěný do země, naplněný vodou a osázený vodními rostlinami.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o pět rodinných vstupenek do Zoo Praha. Každý z pěti vylosovaných výherců získá jednu vstupenku a může se s rodinou vydat za oblíbenými zvířaty i méně známými obyvateli zahrady.
Pro zařazení do slosování stačí správně odpovědět na soutěžní otázky.
Výhry do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je Zoo Praha.