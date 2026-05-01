  Pátek 1. května 2026 Svátek práce

Vyhrajte rodinné vstupenky do Zoo Praha a vydejte se za vzácnými druhy zvířat

Autor:
Příroda hraje všemi barvami a Zoo Praha vás zve na fascinující výpravu za těmi nejpestřejšími druhy. Zjistěte na vlastní oči, komu zbarvení slouží k maskování a komu naopak k hrozbě. Předplatitelé iDNES Premium nyní mohou vyhrát jednu z pěti rodinných vstupenek a k tomu i unikátní knihu o historii zahrady. Zapojte se do naší soutěže a objevte tajemství zvířecí říše.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Zoo Praha hýří barvami

Zoo Praha hýří barvami | foto: Zoo Praha

Plameňák kubánský v Zoo Praha
Ara hyacintový v Zoo Praha
Křovinář ostnitý v Zoo Praha
Bazilišek zelený v Zoo Praha
8 fotografií

Barvy zvířat lidstvo fascinovaly odjakživa a staly se inspirací pro umění i samotné názvy odstínů, jako je lososová nebo lasturová. Pražská zoologická zahrada proto letos vybízí návštěvníky k prozkoumání přírody z úplně nové perspektivy.

Během procházky areálem můžete objevovat tvory, kteří ve svém přirozeném prostředí dokonale splývají, i ty, kteří naopak září do dálky. V plné kráse se vám představí například svítivě žlutý křovinář ostnitý, smaragdově zelený bazilišek, naprosto růžový plameňák kubánský nebo majestátní modrý ara hyacintový.

Dokonalá kamufláž i létající drahokamy

Strhující přehlídku barevných adaptací nabízí savčí říše. Věděli jste, že tygří pruhování je mezi kočkovitými šelmami velmi netypické? Zatímco řada koček spoléhá na skvrny, tygři dovedli kamufláž k dokonalosti pruhy, které dokonale rozbíjejí obrys jejich trupu v travinách a bambusu. Bílé skvrny na zadní straně uší pak fungují jako „naváděcí světla“ pro tygřata, když pochodují pralesem za matkou. Své maskování ale mají k dokonalosti dotažené i jejich kořisti – například kriticky ohrožení bongové horští nebo elegantní sitatungy, díky jejichž pruhům je predátoři v lese takřka nevidí.

Barvy zkrátka kvetou v Zoo Praha úplně všude, a to i tam, kam běžný návštěvník občas zapomene zavítat. U plazů zbarvení plní roli životně důležité termoregulace, u ještěrů slouží ke vzájemné komunikaci a v Rákosově pavilonu můžete nad hlavami obdivovat opeřené létající drahokamy, jejichž peří obsahuje tu nejširší představitelnou škálu barviv.

Co získají členové iDNES Premium?

Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž, která potěší celou rodinu. Hraje se o pět rodinných vstupenek do Zoo Praha s roční platností a pět knih Zoo pro hlavní město, která detailně a poutavě pojednává o historických událostech předcházejících vzniku samotné zahrady. Kniha je navíc uložena v praktické tematické textilní tašce.

Pro zařazení do slosování stačí správně odpovědět na pět záludných soutěžních otázek.

Výhry do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je Zoo Praha.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

49
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Eros Ramazzotti se vrací do O2 areny. Získejte nejlepší vstupenky v předprodeji

Eros Ramazzotti se vrátí do O2 areny i v roce 2027

Legendární italský zpěvák Eros Ramazzotti opět míří do Prahy! Se svým světovým turné Una Storia Importante vystoupí v...

Dívka byla svědkem vraždy matky. Islandský román DNA v audioknize zdarma

DNA

Yrsa Sigurðardóttir patří k nejžádanějším současným autorkám severských detektivek. Její román DNA zahajuje u...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Polský Dan Brown? Audiokniha Pan Auťák a pražské tajemství s 40% slevou

Pan auťák a pražské tajemství

Román Pan Auťák a pražské tajemství zavede pana Tomáše při hledání ztracených polských uměleckých děl do Prahy a Vídně....

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.