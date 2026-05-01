Barvy zvířat lidstvo fascinovaly odjakživa a staly se inspirací pro umění i samotné názvy odstínů, jako je lososová nebo lasturová. Pražská zoologická zahrada proto letos vybízí návštěvníky k prozkoumání přírody z úplně nové perspektivy.
Během procházky areálem můžete objevovat tvory, kteří ve svém přirozeném prostředí dokonale splývají, i ty, kteří naopak září do dálky. V plné kráse se vám představí například svítivě žlutý křovinář ostnitý, smaragdově zelený bazilišek, naprosto růžový plameňák kubánský nebo majestátní modrý ara hyacintový.
Dokonalá kamufláž i létající drahokamy
Strhující přehlídku barevných adaptací nabízí savčí říše. Věděli jste, že tygří pruhování je mezi kočkovitými šelmami velmi netypické? Zatímco řada koček spoléhá na skvrny, tygři dovedli kamufláž k dokonalosti pruhy, které dokonale rozbíjejí obrys jejich trupu v travinách a bambusu. Bílé skvrny na zadní straně uší pak fungují jako „naváděcí světla“ pro tygřata, když pochodují pralesem za matkou. Své maskování ale mají k dokonalosti dotažené i jejich kořisti – například kriticky ohrožení bongové horští nebo elegantní sitatungy, díky jejichž pruhům je predátoři v lese takřka nevidí.
Barvy zkrátka kvetou v Zoo Praha úplně všude, a to i tam, kam běžný návštěvník občas zapomene zavítat. U plazů zbarvení plní roli životně důležité termoregulace, u ještěrů slouží ke vzájemné komunikaci a v Rákosově pavilonu můžete nad hlavami obdivovat opeřené létající drahokamy, jejichž peří obsahuje tu nejširší představitelnou škálu barviv.
