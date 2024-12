Adoptujte zvířecí sirotky v Zoo Praha a vyhrajte vstupenky a další exkluzivní ceny

Zoo Praha letos představila svou novou adopční kampaň zaměřenou na podporu zvířecích sirotků. Ti se rekrutují z méně známých nebo nově chovaných druhů, které dosud nemají svého adoptivního rodiče či sponzora. Kampaň chce veřejnosti představit jejich jedinečnost a zároveň získat prostředky na jejich péči. Adopční listina navíc nabízí smysluplný vánoční dárek, který potěší obdarovaného i zvířata samotná.

Komba jižní je jedno ze zvířat, které lze adoptovat

Seznamte se s letošními sirotky

Kamiš růžkatý

Mezi zvířaty, která hledají své nové mecenáše, je například komba jižní, drobná poloopice s velkýma očima a roztomilým huňatým ocasem, která zaujme svou schopností otočit hlavu o 180 stupňů. Dalším unikátem je madagaskarská šelma fosa, jejíž neuvěřitelná pohyblivost a akrobatické schopnosti ji řadí mezi nejzajímavější obyvatele Pavilonu šelem a plazů.

Nechybí ani dvojzoborožec hnědavý, filipínský endemit s neobvyklým rodinným životem, nebo gekon přilbový, jehož barevné noční vidění je vědecky unikátní. Mezi sirotky patří také bércoun Petersův, bizarní tvor s chobůtkem, a kamiš růžkatý, bojovný pták s charakteristickým rohem na hlavě.

Adopční formulář je dostupný na webu Zoo Praha, kde můžete vybrat svého oblíbence a přispět na jeho péči.

Bércoun Petersův Dvojzoborožec hnědavý

Co získají členové iDNES Premium?

Členové iDNES Premium se mohou zapojit do soutěže o jeden ze tří exkluzivních balíčků. Každý obsahuje rodinnou vstupenku do Zoo Praha, 4 vstupenky do Světelné Zoo (dvě dospělé a pro děti děti), dvě knihy Miroslava Bobka Snídaně s Její Excelencí a další zápisky ředitele Zoo, nástěnný a stolní kalendář a textilní nákupní tašku s logem zoo.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při losování.