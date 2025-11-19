  • Středa 19. listopadu 2025 Alžběta

Vyhrajte rodinné vstupenky do Zoo Praha a objevte zvířecí sirotky

Zoo Praha opět připomíná, že pozornost si zaslouží i méně nápadní obyvatelé zahrady. Adventní kampaň Adoptuj mě! představuje zvířecí sirotky, pro které zoo hledá adoptivní rodiče a sponzory. Roční členové iDNES Premium při této příležitosti mohou soutěžit o rodinnou vstupenku do Zoo Praha, deskovou párty hru Po stopách v Zoo Praha a pak tyto zvířecí sirotky třeba navštívit.

Tapír jihoamerický v Zoo Praha | foto: Zoo Praha

Kampaň Adoptuj mě! každoročně upozorňuje na zvířata, která nebývají v centru zájmu návštěvníků. Nejsou to hvězdy plakátů ani nejfotogeničtější druhy, přesto mají výrazný příběh a často i zásadní význam pro ochranu přírody. Letos Zoo Praha představuje desítku zvířecích sirotků – čtyři savce, tři ptáky a po jednom plazu, obojživelníku a rybě. Společným jmenovatelem je snaha najít jim adoptivní rodiče nebo sponzory.

Do letošního výběru se dostal například tapír jihoamerický, charismatický obyvatel pražské zoo, jehož mláďata zdobí typické „pyžamo“ ze světlých proužků a skvrn. Zubr evropský připomíná, že záchrana ohrožených druhů není abstraktní pojem – od roku 1948 se v Zoo Praha narodilo přes sto mláďat a část z nich posílila volně žijící populace v Polsku či na Kavkaze. Makak vepří, hašteřivá asijská opice s krátkým „prasečím“ ocasem, na první pohled možná žádnou pomoc nepotřebuje, u jeho expozice bývá totiž často plno. Přesto patří mezi druhy, pro které zoo hledá adoptivní podporu.

Pozornost si zaslouží i druhy, které běžný návštěvník snadno mine. Lemur běločelý obývá pavilon Afrika zblízka a zaujme výrazným rozdílem mezi samcem s bílou hlavou a šedohnědou samicí. Kachyně parníková s nevelkými křídly, která používá při pohybu po vodě jako pádla, připomíná svým stylem plavby kolesový parník. Kormorán černobílý má v Praze největší hejno v lidské péči na světě a často ho lze vidět, jak se s roztaženými křídly suší na slunci.

Mezi letošními sirotky nechybí ani druhy, u nichž je význam chovu přímo spojen s ochranou ohrožených biotopů. Hoko červenolaločnatý, endemit Atlantického lesa v Brazílii, přichází v přírodě rychle o svůj domov a pražská zoo se může pochlubit historicky prvním odchovem z roku 2023. Leguánovec obojkový zase předvádí nápadité námluvy, při nichž dělá „kliky“ a předvádí se samičkám, a zároveň zvládá běhat po rozpálených skalách jen na dvou nohách. Létavka obecná funguje jako nenápadná pomocnice v boji se šváby v různých pavilonech a tetra rostlinožravá ukazuje, jak pestrý může být svět ryb obývajících povodí Amazonky.

Adopce jako originální vánoční dárek

Cílem kampaně není jen získání prostředků na chov vybraných zvířat, ale i popularizace méně známých obyvatel zoo. Každé zvíře je něčím pozoruhodné a adopce pomáhá tento příběh zviditelnit. Adoptivní rodiče získávají adopční listinu, která může posloužit jako osobní i symbolický dárek pro milovníky zvířat.

Držitelé adopčních a sponzorských listin jsou navíc zváni na významné společenské akce v průběhu roku – například na slavnostní zahájení nové sezóny na jaře, výroční slavnost v září nebo prosincové setkání sponzorů v Zoo Praha. Adopce tak propojuje podporu konkrétního zvířete s dlouhodobějším vztahem k zahradě.

Kromě letošních zvířecích sirotků mohou zájemci volit ze stovek dalších druhů chovaných v Zoo Praha. Seznam zvířat určených k adopci a sponzorství je k dispozici na webu zahrady, kde lze vyplnit i příslušný formulář. Adopční listina tak může pod stromečkem doplnit klasické dárky a zároveň přispět k chovu vybraného druhu.

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, získat můžete rodinnou vstupenky do Zoo Praha a také deskovou společenskou hru Po stopách v Zoo Praha.

Hra Po stopách v Zoo Praha je kvízová párty hra, ve které se hráči zprostředkovaně vydávají do areálu zoo. Stávají se návštěvníky, jejichž cílem je projít zahradou tak, aby během cesty navštívili co nejvíce zvířat a atrakcí. Po herním plánu postupně sbírají žetony stop z loga Zoo Praha nebo konkrétních zvířat a podle jejich kombinací plní nejrůznější úkoly. Čeká je řada kvízových a tipovacích otázek i akčních úkolů, při nichž se účastníci hry pobaví a často i zapotí.

Losovat budeme pět výherců, kteří získají balíček s rodinnou vstupenkou a deskovou hrou.

Výhry do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je Zoo Praha.

