Příběhy na pozadí dějin. Audiokniha Život na pavoučím vlákně s 50% slevou

Historický román sleduje životní osudy několika rodin, svatby, studium, narození děti, zkrátka obyčejné lidské radosti a starosti. Občas se osudy jednotlivých hrdinů protnou, občas jsou si vzdálenější.
Příběhy se začínají odvíjet ve třicátých letech minulého století, kdy právě vstoupily v platnost Norimberské rasové zákony. Hrdiny sledujeme až do sedmdesátých let, kdy jiné zákony trestají opuštění Československa.
Posluchači poznají poloviční židovku Evu, která s obrovským štěstím přežila válku v katolickém klášteře, ale tatínek Němec musel po válce do odsunu. Další židovka Sára má ještě těžší osud, v Osvětimi nacisté zavraždili celou její rodinu.
Inteligentní a zásadový student Jiří jako jediný ze třídy nepřijde v padesátých letech maturovat ve svazácké košili a v roce 1968 nepodepisuje souhlas s „bratrskou pomocí“. To gestapák Franz Schwarz si se zásadovostí hlavu neláme a jeho syn František, kterého vychoval v podobném duchu, bude hrdinům příběhu ztrpčovat život ještě za hluboké normalizace.
Audioknihu čte Martina Hudečková.