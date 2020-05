E-kniha Zimní lidé: Mrazivý thriller o záhadných zmizeních zdarma

West Hall ve Vermontu bylo vždy město podivných zmizení a starých legend. Nejzáhadnější z nich je smrt Sary Harrison Shey, která byla v roce 1908 nalezena mrtvá na poli za svým domem jen několik měsíců po tragické smrti své dcery.



Nyní, v současnosti, žije devatenáctiletá Ruthie na tomtéž statku se svou matkou Alicí a mladší sestrou. Jednoho rána Ruthie zjistí, že její matka zmizela. Ve snaze najít nějakou stopu prohledává matčinu ložnici a pod podlahou nalézá starý deník Sary Harrison Shey.



Ruthie je náhle vtažena do prastarého tajemství a zjistí, že není zdaleka jediná, kdo na tomto statku hledá někoho zmizelého. Ale může být jediná, která tuto stále se opakující historii zastaví...

Jennifer McMahonová je autorkou pocházející právě z Vermontu. Svůj debutový román Promise Not To Tell vydala v roce 2007, ten druhý, o rok později vydaný Island Of Lost Girls se zařadil mezi bestsellery New York Times. Zatím poslední román The Invited představila v roce 2019.



