Reality show konaná na Marsu: sci-fi román Země v e-knize zdarma

Televizní magnát vymyslí speciální reality show, která propojí celé lidstvo. Spočívá v tom, že odešle osm lidí, osm vítězů soutěže, osm vyvolených, na Mars, aby na této planetě vybudovali první lidskou kolonii.

Zároveň s tím musejí dcera a syn tohoto kontroverzního muže uspět ve zvláštní hře, kterou otec navrhl jen pro ně, aby se jim splnil jejich životní sen. Nic není takové, jak to vypadá, je třeba pochybovat úplně o všem.

Co je pravda a co lež? A je to vůbec podstatné? Zásadní problém v pátrání po pravdě může nastat, když ji naleznete, ale nevíte, co si s ní počít.

Španělský autor Eloy Moreno čerpal inspiraci k napsání románu Země z návštěvy Islandu. Napadlo ho, že by se tam mohla odehrávat nějaká reality show. Unikátní islandskou přírodu proto učinil částečným protagonistou svého příběhu.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně