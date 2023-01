Oscarová Meryl Streep jako Železná lady. Životopisný film zdarma k vidění

Margaret Thatcher se narodila jako dcera hokynáře a po studiích na Oxfordu se už od začátku padesátých let začala angažovat v komunální politice. Následující roky a desetiletí z ní učinily jednu z nejvýznamnějších žen dvacátého století.

V letech 1979 až 1990 se jako první žena stala britskou premiérkou. V této funkci přitom setrvala déle než kterýkoliv muž ve dvacátém století. Prosazovala konzervativní hodnoty a ekonomické a sociální reformy, přezdívku Železná lady si vysloužila hlavně pro svou rozhodnost.

Životopisný snímek natočila v roce 2011 režisérka Phyllida Lloyd podle scénáře Abi Morgan. Jako volná předloha posloužila filmařům kniha Johna Campbella The Iron Lady: Margaret Thatcher, from Grocer’s Daughter to Prime Minister.

Meryl Streep získala za hlavní roli Oscara, na nejslavnější filmovou trofej dosáhla po dlouhých devětadvaceti letech. Bodovala také na udílení Zlatých glóbů a Cen BAFTA. Slavnou političku v jejích mladých letech si zahrála Alexandra Roach, dalších rolí se zhostili Jim Broadbent, Anthony Head nebo Iain Glen.