Danny Smiřický v posledních dnech války. Audiokniha Zbabělci s 40% slevou

Román Zbabělci Josefa Škvoreckého dějově navazuje na slavnou Prima sezónu, odehrává se během osmi květnových dní roku 1945. Hlavní hrdina Danny Smiřický se musí tentokrát vypořádat i s jinými problémy než jen těmi milostnými. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Zbabělci

I v pohraničním Kostelci se zdá, že protektorát Čechy a Morava to má za pár a mír je na dohled. V osmi květnových dnech roku 1945 odloží dvacetiletý Daniel Smiřický tenorsaxofon a vydá se „konat vlasteneckou potřebu“. A to bude teprve jazzový odpich, jelikož s nadhledem prokáže, že je platným příslušníkem národa smějících se bestií.

Vždyť zatímco místní elity organizují převzetí moci, kolaboranti se vybarvují a zbytek čecháčků převěšuje vlajky podle toho, jak se situace zrovna vyvíjí. Danny glosuje chaos způsobem, jakému není v českém románu rovno.

Sloh mělo přece alter ego Josefa Škvoreckého odjakživa na výbornou. A tak hodnověrně líčí, jak se nechá furiantsky zatknout, jak dělá špionskou spojku a zažívá „buzeraci“ na cvičáku, jak ubytovává běžence s vervou proviantního oficíra, vidí umírat sousedku a pomáhá zneškodnit tank ustupujícího wehrmachtu.

Dějově předcházející audioknihu Prima sezóna si pořídíte zde

O metál se však nehlásí. Pozvolna totiž střízliví nejen z nešťastné lásky k Ireně, ale i z dosti vlažného přesvědčení, že revoluce něco zmůžou, zvlášť když se vedle hord rudoarmějců šikují komunisti. Aby z té svobody brzy nebylo zas jen blues!

Román Zbabělci je součástí trilogie Josefa Škvoreckého s postavou Dannyho Smiřického, do které autor vložil autobiografické prvky. Dějově mu předchází Prima sezona, třetí kniha se jmenuje Konec nylonového věku.

Audioknihu čte Jan Meduna.

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Duhové pohádky

249 Kč 149 Kč
Koupit
-40 %

Deník kastelána

269 Kč 161 Kč
Koupit
-40 %

Voda

299 Kč 179 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Hokejový fenomén Spalující rivalita trhá rekordy. Seriál můžete sledovat i zdarma

Ze seriálu Spalující rivalita

Zapomeňte na klasická sportovní dramata. Nový seriálový fenomén Spalující rivalita bere diváky do nemilosrdného...

Až prasata budou lítat: audiokniha o farmě zvířat Jeremyho Clarksona s 50% slevou

Jeremyho farma nejen zvířat

Farmář Jeremy Clarkson známý z televizní dokumentární série líčí své humorné i dojemné peripetie se zvířecími kamarády...

Audiokniha Oko světa: první díl slavné fantasy ságy Kolo času zdarma

Ze seriálové adaptace Kolo času

Americký spisovatel Robert Jordan se svým cyklem Kolo času zařadil po bok velikánů fantasy žánru Tolkiena nebo Martina....

Příběhy na pozadí dějin. Audiokniha Život na pavoučím vlákně s 50% slevou

Život na pavoučím vlákně

Hrdinové románu Život na pavoučím vlákně od Anny Strnadové se musejí vyrovnávat nejen s nástrahami vlastních životů,...

