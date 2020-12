Vánoční soutěž: Sada zavazadel Victorinox Spectra v hodnotě 24 450 Kč

Všichni věříme, že příští rok už to bude s cestováním lepší. A jak se na to připravit? Co třeba sadou velkého a kabinového zavazadla Victorinox Spectra v hodnotě téměř 25 tisíc, které můžete získat zcela zdarma?

Zavazadlo Victorinox Spectra

Skořepinová zavazadla švýcarské značky jsou kombinací jednoduchého moderního designu a maximální funkčnosti. Na první pohled robustní zavazadlo překvapí svou lehkostí. Vysokou kvalitu a odolnost přináší 100% čistý polykarbonát, matný povrch odolný proti poškrábání a ochranné kryty rohů.

Inovace ve spojení lehkosti a odolnosti ocení zejména ti, kteří tráví hodně času na cestách a bezpečí osobních věcí je pro ně na prvním místě, ale neméně důležitý je i design jejich zavazadla.

Integrovaný expanzivním systémem navíc umožňuje cestujícím přizpůsobit si velikost podle potřeby a zvětšit kapacitu kufru. Co kufry ještě mají? Teleskopickou rukojeť z leteckého hliníku, otočná kolečka, vnitřní stahovací popruhy a Travel Sentry Approved zámek, který mohou na letišti v případě potřeby otevřít bez poškození zavazadla.

To všechno můžete získat ve vánoční soutěži iDNES Premium. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí.



Soutěž vznikla ve spolupráci s e-zavazadla.cz.