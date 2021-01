Zapůjčení skialpového vybavení na celý víkend zdarma. Lyžujte i bez vleků

Žádné fronty na vleky, i kdyby byly otevřené. Skialp se dá provozovat zcela nezávisle, velice snadno i na různých místech v Čechách. Stačí to správné vybavení a parta stejně založených kamarádů.

S tím vybavením vám můžeme pomoci, protože díky spolupráci s Endorphine Republic máme k dispozici 5 skialpových vybavení, které mohou vyhrát členové iDNES Premium v soutěži. Stačí odpovědět na soutěžní otázku.



Co je skialpinismus?

Zjednodušeně řečeno je to pohyb na lyžích ve volném horském terénu. Na lyžích se totiž nemusí jenom z kopce. Při skialpu nejste svázáni vleky, ale můžete se pohybovat na lyžích i do kopce pomocí speciálního vázání a pásy nalepenými na skluznici. Je to prostě kombinace turistiky a lyžování v jednom.

Jaké vybavení na skialp?

Skialpy, to je dřina nahoru, sranda dolů a pohoda v mezidobí. Tedy, pokud si pořídíte to správné vybavení čili speciální lehké lyže, pohodlné a spolehlivé boty s kompatibilním vázáním a teleskopické hole. Výběr je lehčí, než se může na první pohled zdát.

Na skialpech v Krkonoších během kompletního přechodu včetně výstupu na Sněžku

Lákají vás horské túry a nenáročné sjezdy? Pak pořiďte si užší lyže s šířkou 80 – 90 mm pod botou. Těšíte se, že odměnou za výstup bude super freeride v krásném neporušeném terénu? Sáhněte po širších lyžích – např. 105 mm. Pokud si chcete užít jak výstup, tak sjezd ve variabilních podmínkách, pořiďte si univerzální lyže s šířkou kolem 95 mm.

Boty jsou nejlepší vlastní, dají se totiž vytvarovat přesně podle vaší nohy, ale i s těmi v Endorphine Republic případně pomohou.

Vyzkoušet na víkend si budete moct nejen lyže, ale i boty, hole a stoupací pásy.

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Endorphin Republic s.r.o.