Zápisky ze Severní Koreje Michaela Palina z Monty Pythonů: e-kniha zdarma

Jak vypadá život v nejuzavřenější zemi světa očima slavného britského světoběžníka? Michael Palin, člen slavných Monty Python, ve svém deníku poodhaluje to, co viděl na vlastní oči, i to, co se před ním tamní režim snažil skrýt. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.