Kdo jsou voliči Trumpa? Audiokniha Zápas o Ameriku s 50% slevou

„Trump to dělá pro Ameriku,“ říkají i po útoku na Kapitol jeho příznivci. Jak přemýšlejí a proč mu propadli? To ve Spojených státech šest let zkoumal coby zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba. Ale nejen to.

Zajímalo ho, jak na své americké občanství nahlížejí původní obyvatelé a jestli znají Vinnetoua. Ptal se, proč potomci černošských otroků mluví o přetrvávajícím rasismu a co prožívají ti, kdo se do USA snaží dostat přes jižní hranici. Jde o témata, která hýbou Spojenými státy nejen v dobách vyhrocených prezidentských kampaní.

„Hlasoval jsem pro něj a teď toho každým okamžikem děsně lituju. Myslel jsem si, že republikáni v Kongresu na toho chlapa dohlédnou. Jenže náš ústavní systém kontroly a rovnováhy nezafungoval a pustili jsme se do jízdy na tygrovi,“ vysvětloval českému zpravodaji jeden z těch voličů Donalda Trumpa, kteří se od něj postupně odvrátili.

Chcete-li lépe porozumět dění v USA, mohla by vám k tomu posloužit právě tato audiokniha. Spolu s autorem Janem Kalibou, bývalým zpravodajem Českého rozhlasu v USA, ji načetl David Miřejovský.