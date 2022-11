Sestry ze Salemu v e-knize: první díl fantasy trilogie s 50% slevou

Mercy a Hunter jsou dvojčata a také čarodějky, pocházející z přímé linie zakladatelky města Goodeville, ve kterém vyrostly. Stejně jako tenkrát jejich pramáti se i ony teď učí, co to znamená strážit brány vedoucí do různých podsvětí – starověké portály mezi jejich světem a říšemi, kde se vše řídí pravidly mytologie a kde se noční můry stávají skutečností.

Když se jejich matka stane jako první obětí celé řady vražd, zdrcené sestry přísahají, že její smrt pomstí. Bude ale zapotřebí víc než jen kouzel, aby chytily pod krkem mytické netvory, kteří jejich mírumilovné město napadli.

Teď musí Hunter s Mercy spojit síly a přijmout svůj osud, jinak riskují, že už se nikdy neuvidí. Podaří se jim pomstít matku a zabránit dalším zbytečným ztrátám na životech?

Zaklínačky potíží jsou úvodním dílem z trilogie Sestry ze Salemu ostříleného spisovatelského tandemu P. C. a Kristin Castových. Matka s dcerou už společně napsaly celou řadu knih, včetně obsáhlé série Škola noci. Tituly z ní jako Označená, Zrazená, Vyvolená nebo Nezkrotná se staly světovými bestsellery.

