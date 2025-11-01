Než se stal Zaklínač Geralt legendou. Audiokniha Rozcestí krkavců se 40% slevou

Než se stal Bílým vlkem a Řezníkem z Blavikenu, byl Geralt z Rivie pouhým čerstvým absolventem Kaer Morhen, který vstoupil do světa, jenž jeho druhu nerozumí ani ho nevítá. A když se naivní hrdinský čin ošklivě zvrtne, Geralta zachrání před oprátkou jen Preston Holt, zkušený zaklínač s pohřbenou minulostí a vlastními plány.
Pod Holtovým vedením začíná Geralt poznávat, co to skutečně znamená kráčet po stezce - chránit svět, který se ho bojí, a přežít v něm. Když se však hranice mezi dobrem a zlem začíná stírat, Geralt se musí rozhodnout, zda se stane monstrem, které v něm všichni vidí, nebo někým úplně jiným.
V novém příběhu ze světa již kultovní fantasy série Zaklínač se polský spisovatel Andrzej Sapkowski tentokrát vydává do minulosti. „V knize ‚Rozcestí krkavců‘ se vracím ke kořenům Geraltovy cesty. Není neohroženým zabijákem nestvůr, jak ho známe, ale mladým zaklínačem, který teprve začíná chápat tíhu svého osudu.
Poskytuje internetový obchod Tympanum
Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.
Představte si Geralta, ale mladého, s méně jizvami a povýšenějšího. Je to příběh o osobním růstu, setkání idealismu s tvrdou realitou a volbách, které utvořily legendu. Je o hledání svého místa ve světě, který vás neustále vyzývá, abyste se stali něčím víc, než si myslíte, že můžete být. Nemohu se dočkat, až budou mít čtenáři příběh v rukou a budou kráčet po boku Geralta. Zažijí tak zkoušky, které ho formovaly, a cestu, která ho nasměrovala k jeho osudu,“ říká.
Andrzej Sapkowski je považován za jednoho z nejlepších autorů žánru fantasy. Povídky a navazující sága o zaklínači Geraltovi z Rivie se staly jeho nejznámějším dílem. Knihy byly také zfilmovány a na jejich motivy vznikla počítačová hra. Velké popularity se dočkal seriál Zaklínač na Netflixu, jehož čtvrtou sérii právě streamovací gigant uvádí.
Audioknihu čte Martin Finger.