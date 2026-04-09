Osvobodí odvážné dívky Zakleté poníky? E-kniha Kouzla a neplecha zdarma

Poníci z Pemberleyských stájí jsou zakletí a každý z nich zůstává uvězněn v čase. Objeví se ale dvě odvážné dívky, které by je mohly vysvobodit.
Klisna lupička Bess je opravdu šikovná ve vykrádání kočárů a miluje život takový, jaký je. Dokážou Olivie s Elizou zlomit kletbu, kvůli které Bess tropí špatnosti, a dokázat jí, že se páchání zločinu opravdu nevyplatí?
Poutavý příběh pro malé čtenáře napsala novozélandská autorka Stacy Gregg. Tu nejvíce proslavila právě série dětských románů o koních nazvaná Zakletí poníci.
Sama si vždy přála mít koně a její přání se jí splnilo. Nyní se snaží půvab těchto zvířat představovat skrz svá díla čtenářům různých věkových kategorií, protože s tematikou koní napsala i romány pro dospělé.
Za titul Devět dívek získala Margaret Mahy Book pro knihu roku na udílení cen New Zealand Book Awards for Children and Young Adults v roce 2024.