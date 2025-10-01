  • Středa 1. října 2025 Igor

Pracuje jako Zajatkyně. Bestseller o kuplířích a drogách v e-knize zdarma

Mladá alžírská spisovatelka Sarah Rivens slavila se svou románovou prvotinou Zajatkyně nebývalý úspěch. Ve Francii se kniha o dívce, která se pro obživu pohybuje ve sférách temné mafie, stala naprostým bestsellerem. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.

Zajatkyně | foto: Knihy Dobrovsky

Dvaadvacetiletá Ella Collinsová už šest let pracuje coby zajatkyně jistého Johna, kuplíře, který krásnou dívku využívá k výdělku. Johnovi se však naskytne příležitost ji prodat novému pánovi, a tak se Ella ocitne ve službách vůdce mafiánského gangu Scottových, Ashera Scotta.

Zajatkyně
Ella nechce být jeho zajatkyní, Ash nechce být jejím pánem, a přesto spolu musí pracovat. Nikdy dřív by si Ella nepomyslela, že se jí někdy zasteskne po Johnovi. Nikdy dřív by ji nenapadlo, že lze zažít ještě větší peklo.

Kdo je Ash? A kdo je Ella? Býval Ash skutečně jiný, jak Elle stále dokola opakuje Kiara? Jak dlouho potrvá „přijímací období“? Skončí vůbec někdy? Dokáže Ella spatřit skutečného Ashe a Ash skutečnou Ellu? Může se ve světě zbraní a drog zrodit i jiný cit než nenávist?

Debutový román Zajatkyně učinil ze Sarah Rivens nejčtenější alžírskou autorku v historii. Velký úspěch zaznamenal především ve Francii, ale také v dalších zemích.

V češtině už vyšly také navazující tituly Zajatkyně: Dokonale špatný (v sérii označován jako díl 1,5) a Zajatkyně: Díl druhý. Stále velmi mladá spisovatelka (ročník 1998) je populární také na TikToku.

  • Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium
  • Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku
  • Přihlaste se nebo se zaregistrujte
  • V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz
  • Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku
  • E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně
  • Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Pro děti, co se chtějí bát. Audiokniha Hororová čítanka s 40% slevou

Patří vaše dítka mezi ta, která chtějí před spaním slyšet hrůzostrašné historky? Pak je zajisté potěší příběhy z...

Vyhrajte vstupenky na vyprodaný koncert Volbeat v pražském O2 universu

Dánská rocková senzace Volbeat míří do Prahy. V rámci turné Greatest Of All Tours Worldwide vystoupí 3. října 2025 v O2...

Vstupenky na extraligu zdarma. Pojďte na zápas Sparty s Hradcem Králové

Hokejisté Sparty sehrají v pátek 3. října zápas proti Hradci Králové. A vy můžete získat na tento duel, který se koná...

Vyhrajte týden s Nissanem X-Trail: zapůjčení rodinného SUV s plnou nádrží

Prémiové SUV, které spojuje komfort, bezpečnost i nejmodernější technologie. Tři členové iDNES Premium se mohou těšit...

