Pracuje jako Zajatkyně. Bestseller o kuplířích a drogách v e-knize zdarma

Dvaadvacetiletá Ella Collinsová už šest let pracuje coby zajatkyně jistého Johna, kuplíře, který krásnou dívku využívá k výdělku. Johnovi se však naskytne příležitost ji prodat novému pánovi, a tak se Ella ocitne ve službách vůdce mafiánského gangu Scottových, Ashera Scotta.
Ella nechce být jeho zajatkyní, Ash nechce být jejím pánem, a přesto spolu musí pracovat. Nikdy dřív by si Ella nepomyslela, že se jí někdy zasteskne po Johnovi. Nikdy dřív by ji nenapadlo, že lze zažít ještě větší peklo.
Kdo je Ash? A kdo je Ella? Býval Ash skutečně jiný, jak Elle stále dokola opakuje Kiara? Jak dlouho potrvá „přijímací období“? Skončí vůbec někdy? Dokáže Ella spatřit skutečného Ashe a Ash skutečnou Ellu? Může se ve světě zbraní a drog zrodit i jiný cit než nenávist?
Debutový román Zajatkyně učinil ze Sarah Rivens nejčtenější alžírskou autorku v historii. Velký úspěch zaznamenal především ve Francii, ale také v dalších zemích.
V češtině už vyšly také navazující tituly Zajatkyně: Dokonale špatný (v sérii označován jako díl 1,5) a Zajatkyně: Díl druhý. Stále velmi mladá spisovatelka (ročník 1998) je populární také na TikToku.