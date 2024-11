Zahrada světel v pražské zoo. Vyhrajte rodinné vstupenky na Divokou Afriku

Prostřednictvím světelných instalací se přeneste do divoké Afriky a poznáte nejcharismatičtější živočišné druhy kontinentu v novém multimediálním zážitku. Výstava je v Čechách letos vůbec poprvé, dříve byla například v New Yorku nebo ve Varšavě.

Je to skvělá příležitost pro rodiny strávit společný čas mezi instalacemi, které podněcují představivost a vybízejí k objevování. Návštěva výstavy je také vynikající lekcí přírodopisu, která přiblíží informace o ohrožených druzích.

Zahrada světel se otevírá v momentě, kdy se Zoo Praha zavírá. Od listopadu do 16. února, kdy výstav končí, je to od pondělí do čtvrtka od 17 do 20 hodin. V pátek, o víkendech a svátcích pak od 17 do 21 hodin.

Čekají vás lampiony s podobami 33 druhů zvířat v celkovém počtu 110 jedinců a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotopointy. K vidění jsou například sloni, žirafy, opice, plameňáci, papoušci, motýli či surikaty. Speciálním přáním zoo byly také sochy jejích vlajkových zvířat – goril a luskouna. Světelnými řetězy jsou opředené také stromy nebo tunelová konstrukce dlouhá 70 metrů, kterou návštěvníci procházejí.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členem iDNES Premium a správně odpovíte na soutěžní otázku, můžete získat čtyři vstupenky na Zahradu světel pro celou rodinu.

Losovat budeme 10 výherců, kteří získají po čtyřech vstupenkách.