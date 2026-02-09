První detektivka Agathy Christie v audioknize: pořiďte si ji se 40% slevou

  • Pondělí 9. února 2026 Apolena

První detektivka Agathy Christie v audioknize

Autor:
Britská spisovatelka Agatha Christie se stala královnou detektivního žánru. Její debutový román Záhada na zámku Styles vznikal už během první světové války a šlo zároveň o první případ Hercula Poirota. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Třicátník kapitán Hastings se v létě roku 1917 na pozvání přítele Johna Cavendishe ocitá na styleském panství v Essexu, aby zde po propuštění z armády strávil zdravotní dovolenou. V domě ale panuje napětí.

Důvodem je nedávný sňatek Johnovy ovdovělé nevlastní matky Emily s přinejmenším o dvacet let mladším Alfrédem Inglethorpem. John i jeho bratr Lawrence jsou na matčině apanáži závislí, jenomže od té doby, co se vdala, se jejich finanční situace začala komplikovat...

U poštovního úřadu ve vesnici se kapitán Hastings téměř srazí se starším, drobným Belgičanem. Jaké je to shledání! Perfektně upravený muž osobitého vzezření – s vejčitou hlavou a navoskovaným knírem –, patřil svého času k nejoslavovanějším příslušníkům belgické policie.

Po osudné noci, kdy se paní Cavendishová zmítá v posteli ve strašných křečích, je to právě Hercule Poirot, koho rodina osloví, aby se ujal vyšetřování její smrti.

První román královny detektivek sepsala Agatha Christie už během první světové války, přesněji v roce 1916. Nakonec ale vyšel až po válce v roce 1920. Jedná se zároveň i o první z mnoha případů Hercula Poirota, který se spolu se slečnou Marplovou stal nejznámějším hrdinou autorčiných příběhů.

Dílo legendární britské spisovatelky zahrnuje osm desítek románů, povídkových knih a divadelních her. Ve svém žánru se Christie stala nejprodávanější autorkou všech dob.

Audioknihu čte Lukáš Hlavica.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.