Začít znovu. Román pro ženy od Mony Kasten v audioknize se 40% slevou

Hrdinka románu Začít znovu od Mony Kasten se snaží o restart. Její nový a nesmírně atraktivní spolubydlící ji však vystavuje nečekanému pokušení. Odolají dva mladí lidé sdílející jeden byt pravidlu, které si nastavili - nikdy si spolu nic nezačít? Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Začít znovu | foto: OneHotBook

Stovky kilometrů od své minulosti chce Allie začít znovu, a proto se přestěhuje do Woodshillu. Jako každá devatenáctiletá holka touží studovat a najít si bezva přátele, ze všeho nejdřív však potřebuje vlastní pokoj.

Když se setká s Kadenem, rychle pochopí, že tenhle arogantní, ale atraktivní týpek s potetovaným tělem a nestydatým chováním je ten poslední, s kým by chtěla svůj nový domov sdílet. Jenže jí nakonec nic jiného nezbývá...

Audioknihu přináší vydavatelství OneHotBook

V Kadenovi se toho však skrývá mnohem víc, než si Allie původně myslela, a čím lépe se navzájem poznávají, tím těžší je pro ni odolat vzájemné přitažlivosti. Nicméně jsou tu pravidla, která si stanovili pro společné soužití, a to nejdůležitější zní: nikdy si spolu nic nezačít!

Román oblíbené německé spisovatelky Mony Kasten přináší příběh plný lásky, intrik, emocí i nečekaných zvratů. Žhavá romantika se v něm snoubí s chladivým smíchem. Kasten vydala řadu dalších úspěšných titulů, které se dočkaly velkého ohlasu i u českých čtenářek.

Audioknihu čte Denisa Barešová.

