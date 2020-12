Vánoční dárek: Vyhrajte nejmodernější telefon Xiaomi Mi 10T v hodnotě 13 999 Kč

Telefon Mi 10T od Xiaomi je to nejlepší, co nabízejí. Podporuje všechno, co by měl moderní telefon mít – 5G sítě, má displej s obnovovací frekvencí 144 Hz, 64 megapixelový fotoaparát nebo 5000mAH baterii, která vám vydrží věky. A teď ho můžete získat.

Špičkový fotoaparát s umělou inteligencí

Telefon Xiaomi Mi 10T

Telefon Xiaomi Mi 10T má hned několik čoček fotoaparátu. Hlavní s 64 megapixely, se kterými zachytíte každičký detail. Dále ultraširoký objektiv a makro objektiv na fotky zblízka. Umělá inteligence se pak postará o to, aby všechny fotky vypadaly jako od profesionála. Pokud jste ale hračičkové, můžete si sami nastavit, co potřebujete, včetně dlouhé expozice.

S telefonem samozřejmě můžete nahrávat také videa, které zvládne ukládat v neuvěřitelném 8K rozlišení.

Čočky telefonu Xiaomi Mi 10T

Plynulý 144Hz displej s TrueColor

Displej je, co si budeme povídat, jedna z nejpoužívanějších věcí dnešních telefonů a na něm Xiaomi rozhodně nešetřili. Je velký 6,67 palců a využívá AdaptiveSync technologii, která přizpůsobuje obnovovací frekvenci mezi 30 a 144 Hz. Podporuje samozřejmě i HDR10 garantující věrné barvy a detaily. Jas 650 nitů zase zajistí čitelnost při každém osvětlení. Má také režim Čtení 3.0, kdy simuluje strukturu papíru.



Displej telefonu Xiaomi Mi 10T podporuje 144Hz, což znamená plynulý obraz

Baterie, 5G, otisky prstů i výkonný procesor

Telefon má baterii s neuvěřitelnou kapacitou 5 000 mAh, která vám jen tak nedojde a navíc se plně nabije za pouhých 59 minut. Podporuje také 5G sítě, má čtečku otisků prstů nebo odemykání obličejem. Procesor Qualcomm Snapdragon 865 zase zajistí ten nejvyšší výkon, včetně grafického ve hrách.



To vše můžete získat. Máme pro vás jeden telefon ve stříbrné barvě s 8 GB operační paměti a 128 GB interní paměti. Stačí být členem iDNES Premium, odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí.

Soutěž pořádáme ve spolupráci s www.xiaomi.cz.