Jedinečné představení The World of Hans Zimmer se vrací. Přednostní nákup vstupenek

Jedinečné a úspěšné turné s hudbou Hanse Zimmera, který se na představení podílí jako kurátor, se vrátí do pražské O2 areny. The World of Hans Zimmer: A New Dimension se znovu uskuteční 25. října 2026 a díky členství v iDNES Premium si můžete nakoupit vstupenky ještě před začátkem veřejného prodeje.