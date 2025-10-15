Patřil k Wintonovým dětem, stal se slavným fyzikem. Audiokniha s 50% slevou

V roce 1939 zorganizoval Sir Nicholas Winton záchrannou akci, během které se mu podařilo zachránit 669 českých dětí z nacisty okupovaného Československa. Jedním ze zachráněných dětí byl také Benjamin Bedřich Abeles (1925 – 2020).
Později se stal fyzikem, přičemž jeho výzkum germanium-křemíkových slitin v 60. letech 20. století ve Spojených státech vedl k vývoji technologie, používané jako zdroj elektřiny pro kosmické sondy programu Voyager.
Vyrůstal v Rakousku a v Československu. V červenci 1939, ve věku 14 let, byl jako jedno z několika set židovských dětí převezen z Prahy do Londýna zásluhou humanitárního úsilí Nicholase Wintona, díky němuž tyto děti přežily holocaust.
V patnácti letech pracoval jako číšník a korespondenčně studoval angličtinu, matematiku, fyziku a chemii. V osmnácti sloužil jako pozemní mechanik u 311. bombardovací perutě britského letectva (RAF). Po druhé světové válce se vzdělával v Československu a v Izraeli, kde získal doktorát z fyziky.
Poté žil a pracoval jako výzkumný fyzik ve Spojených státech až do odchodu na odpočinek v roce 1995. Za své zásluhy o vědu obdržel Stuart Ballantinovu medaili a v roce 1991 byl uveden do Síně slávy vynálezců New Jersey.
Dramatizaci audioknihy Davida Laňky propůjčili v hlavních rolích své hlasy Petr Štěpánek, Kristýna Ryška a Helena Dvořáková.