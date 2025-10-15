  • Středa 15. října 2025 Tereza

Patřil k Wintonovým dětem, stal se slavným fyzikem. Audiokniha s 50% slevou

Autobiografický příběh amerického fyzika Benjamina Abelese zpracoval český spisovatel David Laňka. Titul ze série Wintonovy děti o osudech přeživších holocaustu líčí jeho cestu od dětství v Rakousku a Československu až po významné vědecké úspěchy. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu s 50% slevou.

Wintonovy děti

Wintonovy děti | foto: Tympanum

Benjamin Abeles – archivní snímek
Benjamin Abeles je jedním z 669 dětí, které Nicholas Winton v roce 1939...
Benjamin Abeles a jeho dokumenty pro transport do Londýna
Nicholas Winton, zachránce téměř 700 lidí z období holokaustu, při návštěvě...
V roce 1939 zorganizoval Sir Nicholas Winton záchrannou akci, během které se mu podařilo zachránit 669 českých dětí z nacisty okupovaného Československa. Jedním ze zachráněných dětí byl také Benjamin Bedřich Abeles (1925 – 2020).

Později se stal fyzikem, přičemž jeho výzkum germanium-křemíkových slitin v 60. letech 20. století ve Spojených státech vedl k vývoji technologie, používané jako zdroj elektřiny pro kosmické sondy programu Voyager.

Vyrůstal v Rakousku a v Československu. V červenci 1939, ve věku 14 let, byl jako jedno z několika set židovských dětí převezen z Prahy do Londýna zásluhou humanitárního úsilí Nicholase Wintona, díky němuž tyto děti přežily holocaust.

Poskytuje internetový obchod Tympanum

Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

V patnácti letech pracoval jako číšník a korespondenčně studoval angličtinu, matematiku, fyziku a chemii. V osmnácti sloužil jako pozemní mechanik u 311. bombardovací perutě britského letectva (RAF). Po druhé světové válce se vzdělával v Československu a v Izraeli, kde získal doktorát z fyziky.

Poté žil a pracoval jako výzkumný fyzik ve Spojených státech až do odchodu na odpočinek v roce 1995. Za své zásluhy o vědu obdržel Stuart Ballantinovu medaili a v roce 1991 byl uveden do Síně slávy vynálezců New Jersey.

Dramatizaci audioknihy Davida Laňky propůjčili v hlavních rolích své hlasy Petr Štěpánek, Kristýna Ryška a Helena Dvořáková.

