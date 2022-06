Vyrazte na rozlučkovou tour Whitesnake s hostem Europe. S iDNES Premium zdarma

Kapelu založil v roce 1978 zpěvák David Coverdale a za svoji historii vydala několik multiplatinových alb jako Trouble, Lovehunter, Ready and Willing, Come an Get It a Whitesnake , jehož se prodalo několik miliónů kusů a řadí se k jejich nejúspěšnějším nahrávkám.

Skupina na rozlučkové tourné s názvem The Farewell tour MMXXII přijede ve složení David Coverdale (zpěv), Reb Beach (kytara a zpěv), Joel Hoekstra (kytara a zpěv), Michael Devin (baskytara a zpěv), Tommy Aldridge (bicí), Michele Luppi (klávesy a zpěv) a představí mimořádně talentovaného Dino Jelusicka (klávesy, kytara a zpěv).

V rámci Farewell tour, které má u nás zastávku v úterý 14. června v O2 universum, zazní písně z 13 studiových nahrávek kapely zahrnující i největší hity jako Here I Go Again nebo Is This Love. Toto je poslední tour, u kterého budou mít diváci jednu z mála šanci vidět kapelu hrát naživo. Navazuje na globálně úspěšné turné k desce Flesh & Blood z roku 2019, během kterého zkušení hudebníci odehráli 65 koncertů v 30 zemích světa a které dohromady navštívilo více než 750 000 fanoušků.

Jako hostem koncertu jsou také oblíbení Europe.

