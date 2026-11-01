Filmový hit Vzhlížet ke hvězdám jako audiokniha. Získejte ji se slevou 40 %

Ameriku stihla pohroma, jako by se tudy prohnali jezdci z Janova proroctví. Koho před devíti lety nezkosila pandemie zákeřné chřipky, toho pozvolna likviduje následná porucha krvetvorby, která z plání ve stínu Skalnatých hor vysává osiřelé ostrůvky osídlení.
Den za dnem takto na chátrajícím letišti u Denveru vzdorně přežívá i čtyřicetiletý pilot Hig. Nemoc ho připravila o těhotnou manželku a společníky mu dělají jen stařičký pes Jasper a dýchavičná cessna přezdívaná Bestie.
Nedaleko hlídkuje po zuby ozbrojený Bangley. Právě díky nelehkému spojenectví s tímhle podivínem Hig dosud úspěšně bránil základnu proti nájezdníkům.
V nastalé bídě je člověk člověku vlkem, jelikož jde o zásoby. A protože i galony paliva se v hangáru pomalu kazí, odhodlá se hrdina po sérii nepovedených průzkumů okolí k riskantnímu kroku. Kdyby bezezbytku využil kapacitu nádrže cessny a překonal s ní bod zlomu, snad by přeletěl stovky mil za oblast prověřených sousedů i bojůvek hladových hrdlořezů.
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Tím však může Hig ztratit i tu špetku jistoty, co ještě má: výměnou za naději, že svět lze v lůně netečné přírody znovu obnovit. Snad ano - než je z oblohy sestřelen, zahlédne mladou farmářku a s ní spojené přísliby. Pád z nebes ovšem nebude jediná hrůza, která ho na sebezáchovné pouti čeká.
Postapokalyptická vize sleduje kroky muže odhodlaného přežít nejen na rovině první signální, ale především jako tvor společenský. Román Psí hvězdy Petera Hellera připomínající americký mýtus o obrodném začátku zfilmoval pod názvem Vzhlížet ke hvězdám Ridley Scott s Jacobem Elordim v hlavní roli, do kin vstoupil snímek v létě 2026.
Audioknihu čte Pavel Batěk.