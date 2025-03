Lavi se vrací. Vyhrajte vstup na předpremiéru Vyšehrad Dvje, uvidíte film dříve

Lavi, kterého diváci znají z prvního filmu, ale také seriálu, tentokrát dostane další šanci za hranicemi české fotbalové ligy. Zahraniční angažmá je velká věc, jenže fotbalový bouřlivák Lavi, kterého opět ztvárnil Jakub Štáfek, nezvládne ani cestu do Anglie. Fiasko ho tentokrát nepřivede zpět do známého FC Slavoj Vyšehrad, nýbrž až do vesnického FK Smrkov

Tam na něj čekají nová přátelství, konflikty, ale hlavně velké odhalení. Tvůrci slibují ještě více humoru, absurdních situací a provokativního přístupu, který se stal značkou Vyšehradu.

Režisérskou dvojici opět tvoří Martin Kopp a Jakub Štáfek, kteří se netají ambicemi předčit předchozí díl. „První film byl komornější, Vyšehrad Dvje je doslova explozí, a to nejen v ději, ale i v rozsahu natáčených lokací,“ uvádí Štáfek. Film se totiž natáčel nejen v Česku, ale i v Anglii, Argentině a na Slovensku.

Hvězdné posily

Vedle Štáfka se do svých rolí vracejí Jakub Prachař jako agent Jarda, Jana Kolesárová, Věra Hlaváčková i Miroslav Hanuš. Novým trenérem se stává Lukáš Vaculík, jehož obsazení do role prý padlo tvůrcům dokonale. „Sedl jak prdel na hrnec,“ říká s nadsázkou Štáfek. Zajímavostí je, že Vaculík je strýcem herečky Šárky Krausové, která ve filmu hraje Lucii, Laviho přítelkyni.

Ve filmu se objeví i řada skutečných fotbalových legend včetně Pavla Nedvěda, Jana Kollera nebo Tomáše Ujfalušiho.

Větší, vtipnější, nekorektnější

Tvůrci nepopírají, že si v novém filmu dovolili ještě větší porci nekorektnosti. „Vyšehrad je lék na dnešní přehnaně korektní společnost,“ tvrdí producent Ctibor Pouba. „Témata, která jiní obcházejí, my bereme čelně.“

I přesto Štáfek v rozhovorech zdůrazňuje, že jde o fikci a nadsázku. „Někteří lidé to berou příliš vážně, ale my chceme hlavně pobavit. Kdo na tu hru přistoupí, ten si film užije.“

Co bude dál?

S třetím dílem se rozhodně počítá. Štáfek dokonce původně zamýšlel natočit dvojku a trojku najednou, ale po natáčení Dvje uznal, že by to bylo příliš. Pokud film uspěje, může se Lavi vrátit na plátna už do tří let.

Premiéra Vyšehradu Dvje je naplánována na 17. dubna 2025 a očekávání jsou vysoká.

