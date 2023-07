Jak napravit věčné zlobidlo? Dětská audiokniha Vúdúlínek s 40% slevou

Neposlušný Budulínek je proti němu břídil. Nalezenec, kterého se v pohádkovém Krachlese ujali panovačná jezinka Blbule a uťápnutý hejkal Blboul, je totiž zlobidlo přímo ukrutné.

Místní strašidla děsí už od kolébky, jelikož popletený lesní matrikář mu zkomolil jméno v duchu vúdú. S černookým klukem se to od té doby veze jako „nomen omen“, až jsou z toho jeleni úplně všichni.

Předurčení nutí Vúdúlínka mučit sousedy, aniž sám chce, načež vlkům vypadávají zuby, ryby létají nad hladinou a křen schne, sotva ho vidí. Zlo je náramný prevít. Rodí se potají jako pšouk a sílí úměrně tomu, jak svého nositele vylučuje ze slušné společnosti.

Neměl by to tedy vyvrženec dát světu pořádně sežrat a stát se mizerou, co nakonec zastraší i sám sebe? Nebo se v téhle divočině najde odvážná duše, která ho přiměje poslat veškeré zlobení po vodě do nenávratna?

Autorkou příběhu pro děti je Daniela Fischerová, která se věnuje dramatické, rozhlasové i literární tvorbě. Pro nejmenší čtenáře připravila přes třicet děl zaměřených převážně na proces sebepoznávání. Jako disidentka z okruhu Václava Havla byla poradkyní v jeho prezidentském úřadu.

Audioknihu vypráví Ivan Trojan.