Sní o vlastní kavárně, najde lásku. E-kniha Všechno, co jsme měli zdarma

„Nesnáším to. Nesnáším tuhle nejistotu, ten skličující pocit na hrudníku, který mi říká, že jsem v nebezpečí. Ještě před rokem by mi sotva něco nahnalo strach. Přece jsem také byla ještě ta nebojácná Kate naivně běžící životem s rozpřaženýma rukama.“
Hlavní hrdinka příběhu byla otevřená, optimistická, veselá. Dokud ji nevykolejila hluboce traumatizující událost. Jen jedno jediné ji drží nad vodou: její sen o vlastní kavárně.
Když dostane šanci pronajmout si malý krámek v Londýně, vsadí vše na jednu kartu. Ale nepočítala při tom s Aidanem. Synovec majitelky chce prodejnu proměnit ve své knihkupectví.
Aby si mohla splnit svůj sen, musí Kate s Aidanem spolupracovat. Během toho se k sobě dostávají nebezpečně blízko. Ale Kate si nemůže dovolit, aby někdo nahlédl pod její fasádu a objevil, že má duši roztříštěnou na tisíc kousků.
Milostný román napsala německá spisovatelka původem z Hannoveru Jennifer Fröhlich, která však používá pseudonym Jennifer Bright. V češtině už vyšel také její další román Všechno, co jsme ztratili.