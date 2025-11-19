  • Středa 19. listopadu 2025 Alžběta

Sní o vlastní kavárně, najde lásku. E-kniha Všechno, co jsme měli zdarma

Autor:
Po hluboce traumatizující události se hlavní hrdinka románu určeného ženám Všechno, co jsme měli uzavřela do sebe. Dokáže Kate ještě otevřít své srdce a pustit si k tělu Aidena, se kterým musí spolupracovat, aby si splnila sen o vlastní kavárně? Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Fotogalerie2

Všechno, co jsme měli | foto: Knihy Dobrovsky

„Nesnáším to. Nesnáším tuhle nejistotu, ten skličující pocit na hrudníku, který mi říká, že jsem v nebezpečí. Ještě před rokem by mi sotva něco nahnalo strach. Přece jsem také byla ještě ta nebojácná Kate naivně běžící životem s rozpřaženýma rukama.“

spisovatelka Jennifer Bright
Všechno, co jsme měli
2 fotografie

Hlavní hrdinka příběhu byla otevřená, optimistická, veselá. Dokud ji nevykolejila hluboce traumatizující událost. Jen jedno jediné ji drží nad vodou: její sen o vlastní kavárně.

Když dostane šanci pronajmout si malý krámek v Londýně, vsadí vše na jednu kartu. Ale nepočítala při tom s Aidanem. Synovec majitelky chce prodejnu proměnit ve své knihkupectví.

Aby si mohla splnit svůj sen, musí Kate s Aidanem spolupracovat. Během toho se k sobě dostávají nebezpečně blízko. Ale Kate si nemůže dovolit, aby někdo nahlédl pod její fasádu a objevil, že má duši roztříštěnou na tisíc kousků.

Milostný román napsala německá spisovatelka původem z Hannoveru Jennifer Fröhlich, která však používá pseudonym Jennifer Bright. V češtině už vyšel také její další román Všechno, co jsme ztratili.

Jak získat e-knihu zdarma

  • Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium
  • Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku
  • Přihlaste se nebo se zaregistrujte
  • V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz
  • Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku
  • E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně
  • Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Sleva na datovou kartu GIGA Max od Mobil.cz

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Jak změní pobyt ve vesmíru pohled na život? Oceněná audiokniha Orbity se 40% slevou

Orbity

Oceňovaný román Samanthy Harvey přibližuje, jak může pobyt ve vesmíru šestici astronautů zcela změnit vnímání života na...

Úspěšný japonský román v e-knize: Dny v knihkupectví Morisaki zdarma

Dny v knihkupectví Morisaki

Děj svého úspěšného románu Dny v knihkupectví Morisaki situoval japonský spisovatel Satoši Jagisawa do knižního...

Kam za sportem po Evropě? Na Real Madrid, Arsenal či formuli 1 za pár stovek

Emirates Stadium (2019)

Fotbalová sezona běží naplno. V Česku i v evropských velkoklubech. A kde lépe vychutnat atmosféru stadionů než přímo na...

Předloha slavné Angeliky v audioknize. Získejte první díl se 40% slevou

Angelika - Markýza andělů

Příběhy statečné Angeliky, jejíž krása nedala spát mnoha mužům, se díky filmům s Michèle Mercier v hlavní roli...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.