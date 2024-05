Dvě vstupenky na Votvírák v hodnotě 5160 Kč zdarma k iDNES Premium. Už jen 100 kusů

Na letišti Milovice u Mladé Boleslavi se bude opět konat jeden z prvních velkých českých festivalu Votvírák. Jako každý rok, i tentokrát se lineup zaměřuje na to nejlepší z české popové, rockové a hip hopové scény. Letos nově se zaměřují také na house a tech house.

Fanoušci hudby se mohou těšit na taková jména jako je Rytmus, Rybičky 48, kapela Kryštof, Yzomandias, ale také na Divokýho Billa, Xindla X, Mig 21, UDG, Petru Janů, Pokáče, Marpa, Majka Spirita, PSH, dokonce i na Jaroslava Uhlíře a velkou řadu dalších. Chystá se také speciální festivalová vzpomínka na Františka Nedvěda v podání Vojty Nedvěda s kapelou. Na kompletní lineup se podívejte zde.

Votvírák 2024 bude mít také jako první český festival 5000 míst k sezení v rámci areálu. Zásadní vylepšení přijde také v gastro části areálu, kde se chystají restaurace s minutkami a hotovkami za přijatelnou cenu, u kterých se lze normálně posadit u stolu.

Návštěvníky čeká celkem 7 scén a jeden den festivalu navíc v podobě Večírku pro nedočkavé. Návštěvníci se budou moci zaposlouchat do písní známých kapel, které sestoupí z velkých scén a zahrají své písně v akustických verzích. Mezi nimi vystoupí například i Pokáč, který zvládá sám vyprodat i O2 arenu.

Kapela Rybičky 48

Další novinkou je i velkoplošné kino pod širým nebem pro 700 diváků, které už od čtvrtka nabídne na tribuně velkou plejádu slavných filmů.

Pokud se chcete cítit na festivalu ještě lépe, je možné si na Votvírák zakoupit VIP Diamant vstupenky, které vám umožní rychlejší vstup do areálu, speciální stanové městečko se sprchami a keramickým WC, VIP parkoviště nebo vstup do VIP stanu s vlastním barem a restaurací. V ceně je zahrnuto také All Inclusive jídlo po celý den, včetně snídaně formou bufetu. V ceně je také pivo, víno, limonády, vody a džusy. Více najdete zde.

Co získají členové iDNES Premium?

Vstupenka na Votvírák 2024 stojí 2 580 Kč a vy můžete získat rovnou dvě zcela zdarma. Ušetříte tedy 5 160 korun!

Stačí jediné – pořídit si roční členství v iDNES Premium a pak si jednoduše stáhnout PDF soubor se dvěma vstupenkami.

Pokud již roční členství v iDNES Premium máte, musíte si jej prodloužit o další rok. Nabídka platí i pro dvouleté předplatné.

Pozor, vstupenek na Votvírák je velmi omezené množství, takže neváhejte. Nabídka platí jen do vypotřebování zásob. Vstupenek už je k dispozici méně než 100 kusů.