Volá první republika: audiokniha s nahrávkami Masaryka či Horákové zdarma

Audiokniha zachycuje neopakovatelnou atmosféru třicátých let a zároveň současným posluchačům formou reportáží i běžného zpravodajství přibližuje život v této meziválečné etapě. Nabízí vhled do tehdejšího politického dění, ale i do rozvinutého kulturního života.

Mluví v ní celá řada významných osobností doby – Tomáš Garrigue Masaryk, Milada Horáková, František Křižík, Jan Antonín Baťa, Josef Čapek, Vladislav Vančura, Josef Suk, Jaroslav Ježek, Josef Skupa, Vlasta Burian, Martin Frič, Růžena Nasková a mnozí další.

Výběr z dochovaných rozhlasových záznamů provedl Tomáš Černý, který zároveň obstaral průvodní slovo. Komplet zahrnuje dvě části a každá z nich je ještě rozdělena do několika tematických bloků.

První část obsahuje kapitoly Rozhlasová každodennost, Vzdělání a osvěta a Našim dětem. Ta druhá pak nabízí témata Film a divadlo, Společnost a lidé, Politika a politici a také závěrečné Bonusy.