Vojtěch Dyk chystá další velkolepé Vánoce. Přednostní nákup vstupenek

Koncert s názvem Dyk sou Vánoce 26 slibuje být hudební lahůdkou pro všechny, kteří chtějí nasát vánoční atmosféru trochu jinak. Repertoár nabídne pestrou směsici klasických melodií, šansonů i autorských skladeb, které díky spojení s velkým orchestrem získají zcela nový rozměr.
Hvězda z Fantoma opery
Kromě Janáčkovy filharmonie Ostrava a Vojtěchovy domovské kapely D.Y.K se diváci mohou těšit na mimořádného hosta. Pozvání přijala nizozemská zpěvačka Celinde Schoenmaker, která v Londýně září v hlavních rolích slavných muzikálů Les Misérables (Bídníci) a Fantom opery.
VIP zážitek
Pro největší fanoušky je připraven i limitovaný balíček VIP Platinum. Ten kromě exkluzivního místa v prvních pěti řadách přímo před pódiem zahrnuje také welcome drink, přednostní vstup do haly a jako dárek limitovanou edici dvoj LP desky Dyk Sou Vánoce.
Přednostní nákup pro iDNES Premium
O tento sváteční koncert se očekává velký zájem. Veřejný prodej vstupenek startuje v úterý 3. února v 17:00. Vy ale čekat nemusíte.
Jako členové iDNES Premium máte exkluzivní možnost nakupovat vstupenky již od pondělí 2. února od 8:00. Máte tak více než 30 hodin náskok na to, abyste si v klidu vybrali ta nejlepší místa v sále a zajistili si nezapomenutelný vánoční zážitek s předstihem.