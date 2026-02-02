  • Pondělí 2. února 2026 Nela

Vojtěch Dyk chystá další velkolepé Vánoce. Přednostní nákup vstupenek

Vánoce 2026 budou znít velkolepě. Vojtěch Dyk se po vyprodaných sálech přesouvá do větších prostor a chystá jedinečný hudební zážitek v O2 universu. Společně s kapelou D.Y.K, Janáčkovou filharmonií Ostrava a hvězdným hostem z West Endu nabídne 21. prosince sváteční koncert v novém, symfonickém hávu. Zatímco oficiální prodej začíná až v úterý k večeru, členové iDNES Premium si mohou ta nejlepší místa zajistit v přednostním nákupu už od pondělního rána.

Dyk Sou Vánoce 2026

Dyk Sou Vánoce 2026 | foto: Bestsport

Koncert Vojtěcha Dyka Dykuvzdání v O2 areně (27. listopadu 2024)
Koncert Vojtěcha Dyka Dykuvzdání v O2 areně (27. listopadu 2024)
Koncert Vojtěcha Dyka Dykuvzdání v O2 areně (27. listopadu 2024)
Koncert Vojtěcha Dyka Dykuvzdání v O2 areně (27. listopadu 2024)
Koncert s názvem Dyk sou Vánoce 26 slibuje být hudební lahůdkou pro všechny, kteří chtějí nasát vánoční atmosféru trochu jinak. Repertoár nabídne pestrou směsici klasických melodií, šansonů i autorských skladeb, které díky spojení s velkým orchestrem získají zcela nový rozměr.

Hvězda z Fantoma opery

Kromě Janáčkovy filharmonie Ostrava a Vojtěchovy domovské kapely D.Y.K se diváci mohou těšit na mimořádného hosta. Pozvání přijala nizozemská zpěvačka Celinde Schoenmaker, která v Londýně září v hlavních rolích slavných muzikálů Les Misérables (Bídníci) a Fantom opery.

VIP zážitek

Pro největší fanoušky je připraven i limitovaný balíček VIP Platinum. Ten kromě exkluzivního místa v prvních pěti řadách přímo před pódiem zahrnuje také welcome drink, přednostní vstup do haly a jako dárek limitovanou edici dvoj LP desky Dyk Sou Vánoce.

Koncert Vojtěcha Dyka Dykuvzdání v O2 areně (27. listopadu 2024)

Přednostní nákup pro iDNES Premium

O tento sváteční koncert se očekává velký zájem. Veřejný prodej vstupenek startuje v úterý 3. února v 17:00. Vy ale čekat nemusíte.

Jako členové iDNES Premium máte exkluzivní možnost nakupovat vstupenky již od pondělí 2. února od 8:00. Máte tak více než 30 hodin náskok na to, abyste si v klidu vybrali ta nejlepší místa v sále a zajistili si nezapomenutelný vánoční zážitek s předstihem.

