Řešení do letních veder. Vyhrajte vodní stanici od Philipsu v hodnotě 11 tisíc

Nejprve vodu důkladně vyčistí – zbaví ji mikroplastů, těžkých kovů, pesticidů, dusičnanů, olova, teflonu i chloru. Zároveň z ní odstraní vodní kámen, takže bude mít mnohem lahodnější chuť než ta kohoutková.
Pak vám ji ohřeje na přesně zvolenou teplotu a objem podle toho, jestli ji chcete použít na čaj, kávu, dětskou výživu, přípravu špaget nebo třeba sterilizaci dudlíku. Zvládne to zhruba za dvě vteřiny a volit můžete ze sedmi nastavení teploty a šesti nastavení objemu.
Umí ale také vodu vychladit, pokud je vám horko a pokojová teplota vám nestačí. Nebo máte chuť na perlivou variantu? I tu vám vodní stanice během chvilky naservíruje. A věděli jste, že čím je voda studenější, tím větší bublinky v ní vytvoříte? Můžete tedy skloubit integrovaný sodovkovač a ventilátor, který vodu ochlazuje, a vytvořit si skvělý základ pro domácí limonádu.
Vodní stanice Philips ADD5962BK vodu nejen vyčistí, ochladí, ohřeje nebo naperlí. Zároveň dobře vypadá, ovládá se jednoduše několika dotyky a díky UV-C LED světlu se v přefiltrované vodě v zásobníku nemnoží bakterie, takže zůstává neustále čistá. Žádná část stanice, která přichází do styku s vodou, také neobsahuje BPA.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, získat můžete jednu vodní stanici s funkcí sodovkovače Philips ADD5962BK. Hodnota této výhry je 10 990 Kč.
Výhru do soutěže poskytla společnost AQUASHIELD EUROPE.