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Řešení do letních veder. Vyhrajte vodní stanici od Philipsu v hodnotě 11 tisíc

Autor:
  19:55
Vodní stanice se sodovkovačem Philips

Vodní stanice se sodovkovačem Philips | foto: Philips

Vodní stanice se sodovkovačem Philips
Vodní stanice se sodovkovačem Philips
Vodní stanice se sodovkovačem Philips
Vodní stanice se sodovkovačem Philips
7 fotografií

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S vodní stanicí s funkcí sodovkovače Philips ADD5962BK budete mít kdykoliv po ruce tu nejlepší vodu: čistou, chutnou, horkou, vychlazenou i perlivou. To vše v elegantním designu, který se bude skvěle vyjímat na lince. Vyhrát ji mohou všichni členové iDNES Premium.

Nejprve vodu důkladně vyčistí – zbaví ji mikroplastů, těžkých kovů, pesticidů, dusičnanů, olova, teflonu i chloru. Zároveň z ní odstraní vodní kámen, takže bude mít mnohem lahodnější chuť než ta kohoutková.

Vodní stanice se sodovkovačem Philips

Pak vám ji ohřeje na přesně zvolenou teplotu a objem podle toho, jestli ji chcete použít na čaj, kávu, dětskou výživu, přípravu špaget nebo třeba sterilizaci dudlíku. Zvládne to zhruba za dvě vteřiny a volit můžete ze sedmi nastavení teploty a šesti nastavení objemu.

Umí ale také vodu vychladit, pokud je vám horko a pokojová teplota vám nestačí. Nebo máte chuť na perlivou variantu? I tu vám vodní stanice během chvilky naservíruje. A věděli jste, že čím je voda studenější, tím větší bublinky v ní vytvoříte? Můžete tedy skloubit integrovaný sodovkovač a ventilátor, který vodu ochlazuje, a vytvořit si skvělý základ pro domácí limonádu.

Vodní stanice se sodovkovačem Philips
Vodní stanice se sodovkovačem Philips

Vodní stanice Philips ADD5962BK vodu nejen vyčistí, ochladí, ohřeje nebo naperlí. Zároveň dobře vypadá, ovládá se jednoduše několika dotyky a díky UV-C LED světlu se v přefiltrované vodě v zásobníku nemnoží bakterie, takže zůstává neustále čistá. Žádná část stanice, která přichází do styku s vodou, také neobsahuje BPA.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, získat můžete jednu vodní stanici s funkcí sodovkovače Philips ADD5962BK. Hodnota této výhry je 10 990 Kč.

Výhru do soutěže poskytla společnost AQUASHIELD EUROPE.

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Témata: Philips, Soutěže

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