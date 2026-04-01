Vyrovnává se s pocitem viny za smrt dcery. Audiokniha Voda se 40% slevou

Román Voda irského spisovatele Johna Boynea sleduje příběh ženy, která se v domku daleko od civilizace snaží vyrovnat s bolestivou minulostí. Soud jí sice viny za smrt dcery zbavil, ona ji však dosud nepřekonala. Uživatelé iDNES Premium získají první audioknihu ze série Živly se slevou 40 %.

Připluje na jeden z Aranských ostrovů u západního pobřeží Irska, změní si jméno a zabydlí se v prostém domku daleko od zvědavých vesničanů. Poustevničením v nejzazším cípku své vlasti se chce odstřihnout od dublinské minulosti a na důkaz toho se kajícně oholí na ježka.

Třiapadesátiletá Vanessa Carvinová – nyní Willow Haleová – se sem však neuchýlila před ramenem spravedlnosti, které už zasáhlo. Uprchla sem před vědomím spoluviny, k níž soud nepřihlédl a nechal ji, ať nad sebou morální trest vynese sama.

Slušně zajištěná Vanessa totiž v životě udělala jednu fatální chybu: cosi podstatného přehlédla a až sled neblahých událostí ji přinutil pochopit, že utonutí její mladší dcery nebyla náhoda.

Působivá studie ženy v hluboké krizi se opírá o zpověď vypravěčky s povahou nenápadné a teď už metodické pozorovatelky. Vanessa je sama sobě vrbou a zároveň jako tichá voda podemílá vše nepevné, i kdyby to měl být sám chrám víry v takzvaně osvědčené konzervativní hodnoty.

A tak se poddává přívalu vod, které Irsko omývají, neboť poznává, kolik šance na znovuzrození lze z jejich proudu načerpat.

Irský spisovatel John Boyne, zastánce slabých a přehlížených, prostřednictvím tohoto díla zahájil volnou románovou tetralogii na počest přírodních živlů, které na jeho rodném „zeleném ostrově“ vždy zvítězí nad lidským slavomamem.

Audioknihu čte Dana Černá.

