Vyhrajte tři luxusní chytré telefony od vivo. Zdarma s členstvím iDNES Premium

Spojení Vivo s MS ve fotbale v Kataru Značka chytrých telefonů vivo je oficiálním partnerem letošního mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Díky tomu při nákupu nového smartphonu X80 Lite získáte fotbalový míč vivo jako dárek a další fotbalový merch lze vyhrát na jejich sociálních sítích jako na Instagramu, Facebooku a TikToku. Aby toho nebylo málo, značka se také spojila s vítězem ankety Fotbalista roku, Patrikem Schickem, který se značkou spojil své jméno.

Telefony X80 Pro, V23 a také X80 Lite jsou nyní vlajkové lodě smartphonů od společnosti vivo. A díky členství v iDNES Premium dva z nich, ty dražší, můžete získat k Vánocům zcela zdarma!

X80 Pro je technologické monstrum mezi telefony

X80 Pro obsahuje čočky Zeiss, tedy to nejlepší na trhu, abyste s mobilním telefonem mohli dělat skutečně velké fotografické a filmařské výkony. Nechybí mu ani 80W super rychlé nabíjení a hlavně špičkový a elegantní design.

Videa s novými čočkami vypadají jako ze skutečné filmové kamery, i s rozmazaným pozadím. Zpracování probíhá na novém čipu vivo V1+, který se nezadýchá ani u náročnějších videoher. Telefon disponuje také ultracitlivým snímačem GNV s 50Mpx, který zachytí působivé fotografie bez šumu i za horšího světla. HDR technologie zase pomůže v situacích, kdy byste měli fotografii přesvětlenou.

Umělá inteligence pomáhá s fotografiemi ve X80 Pro

Samozřejmostí je optická i softwarová stabilizace obrazu a pro hračičky platí, že si každičkou věc můžete manuálně nastavit pro své potřeby. Pokud ale nechcete, samozřejmě nemusíte a třeba takový 50mm stabilizovaný portrétní fotoaparát Zeiss, algoritmus umělé inteligence na vylepšení pleti a HD algoritmus pomůžou zachytit kvalitní portréty i při slabém světle a vy musíte objekt jen vyfotit. Díky 5x optickému zoomu a 60x HyperZoomu vám neunikne ani někdo hodně daleko, například na koncertech.

Natáčení videa s X80 Pro

Také se nemusíte bát, že by se vám do telefonu někdo dostal. Zajistí to velký 3D ultrazvukový snímač otisku prstů, telefon můžete zabezpečit i dvojitým ověřením. Baterie s kapacitou 4700 mAH zajistí fungování po celý den a rychlonabíjení pomůže, když pospícháte. Telefon má velikost displeje 6,78 palců, samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence, aby se neunavily vaše oči.

Máte rádi selfíčka? vivo V23 se na ně zaměřilo

Telefon vivo V23

Máte rádi selfie? Telefon vivo V23 se superširokoúhlou selfie kamerou vám jistě udělá radost. Přední fotoaparát s automatickým ostřením má 50Mpx, aby vám neunikl žádný detail. Do širokoúhlého objektivu se vejde i více lidí pro skupinové fotky. A to ani nemluvíme o filtrech a efektech, kterými lze selfie fotografie vylepšit.

Samozřejmostí je podpora 5G a povrch telefonu je ze speciálního materiálu, který se třpytí a mění se při dopadu světla z různých úhlů. Na zadní straně pak nechybí tři foto čočky včetně 64Mpx nočního fotoaparátů.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, tři z vás mohou získat telefony značky vivo.

Rozdávat budeme dva telefony vivo X80 Pro a jeden telefon vivo V23.

Výhru do soutěže věnovala společnost vivo.