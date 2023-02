Máte rádi videohry? Vyhrajte kódy na Steam, PlayStation, Xbox a herní vybavení

Ať hrajete hry na počítači nebo na konzolích, pro všechny se tu něco najde. Sychravé zimní počasí nás nutí schovávat se v teple domova a co dělat tam? Přeci hrát!

K tomu vám pomůže iDNES Premium, protože jsme pro vás připravili báječný videoherní balíček. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, dát nám vědět, jestli raději hrajete hry na počítači, Xboxu nebo na PlayStation a mít štěstí při slosování.

Co všechno můžete vyhrát?

Klávesnice HyperX Alloy Origins Red

Jde o mechanickou herní klávesnici s bytelnými tlačítky. Má také úsporné rozměry, aby na stole nezabírala zbytečně moc místa. Samozřejmostí jsou programovatelné funkční klávesy.

Myš HyperX Pulsefire Raid Black

Pulsefire Raid je drátová herní myš, jejíž pohyb snímá spolehlivá optická technologie s maximální citlivostí. Těšit se také můžete na 11 tlačítek, které si můžete naprogramovat.

Kódy na Steam

Kdo by neznal tento největší obchod s digitálními hrami na PC. Stojí za ním Valve, sami skvělí vývojáři her (dočkáme se někdy dalšího Half-Life?) a s našimi slevovými kupóny v hodnotě 530 Kč si dokážete zlevnit i tituly, které se zrovna samy o sobě prodávají ve slevě.

Kódy na PlayStation Store

Chcete dvojku The Last of Us? Nebo se snad prohánět v Bradavicích v novince Hogwarts Legacy? Nebo jste si třeba pořídili PlayStation VR2 a rádi byste si k ní postahovali zadarmo pár her? Čeká vás kód o hodnotě 500 Kč do digitálního obchodu pro majitele konzole od Sony.

Měsíc Xbox Game Pass zdarma

Xbox Game Pass je vlastně takový Netflix pro videohry. Na PC nebo Xboxu si zaplatíte předplatné a po dobu placení můžete naprosto neomezeně hrát vše, co je na Xbox Game Pass v knihovně. A že tam toho není málo. Jde o stovky her, novinky i klasiky. Vyhrát u nás můžete Xbox Game Pass Ultimate, který vám umožní přístup do knihovny na měsíc jak na PC, tak na konzoli Xbox.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, hraje se o tyto dárky:

5x klávesnice HyperX Alloy Origins Red + myš HyperX Pulsefire Raid Black

5x 500 Kč na nákup v PlayStation Store

5x 530 Kč na nákup na Steamu

10x měsíční přístup do Xbox Game Pass