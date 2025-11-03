Kdo vraždil na halloweenské party? Audiokniha ze série Hercule Poirot zdarma

Ariadne Oliverová se na halloweenské party náctiletých ocitla vcelku náhodou, nicméně mnozí vědí, že je slavnou autorkou detektivek. Jedna z pozvaných dívek – snad aby si získala pozornost - se proto přítomným svěří, že kdysi taky viděla vraždu, ale nikdo jí pochopitelně nevěří.
Na programu večírku, který se koná v honosném domě v městečku Woodleigh Common, je například soutěž o nejlépe nazdobené koště, kvůli půlšilinku se krájí bábovka z upěchované mouky, děvčata hledí do zrcadel v naději, že spatří tvář svého ženicha, a děti ve dvojicích soutěží v lovení jablek ústy z vědra naplněného vodou.
V závěru vydařené oslavy se však ukáže, že Joyce zmizela. Když se v knihovně najde její mrtvola, rozrušená paní Oliverová bez meškání vyhledá přítele Hercula Poirota, aby jí pomohl smrt vychloubačné slečny objasnit.
Tento příběh ze série Hercule Poirot se dočkal i své televizní adaptace ve stejnojmenném seriálu s Davidem Suchetem v hlavní roli.
Anglická spisovatelka Agatha Christie proslula svými detektivkami - jejími nejznámějšími hrdiny jsou Hercule Poirot a slečna Marplová. Dílo legendární britské spisovatelky zahrnuje osm desítek románů, povídkových knih a divadelních her. Ve svém žánru se stala nejprodávanější autorkou všech dob.
Audioknihu čte Lukáš Hlavica.