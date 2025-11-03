Kdo vraždil na halloweenské party? Audiokniha ze série Hercule Poirot zdarma

  • Pondělí 3. listopadu 2025 Hubert

Kdo vraždil na halloweenské party? Audiokniha ze série Hercule Poirot

Autor:
Další z případů legendárního hrdiny detektivek Agathy Christie se odehrává na oslavě Halloweena. Kdo zabil dívku, která krátce předtím prohlásila, že sama kdysi dávno viděla vraždu? Na kloub se tomu pokusí přijít Hercule Poirot.

Viděla jsem vraždu

Viděla jsem vraždu | foto: OneHotBook

Ze seriálu Hercule Poirot
Ze seriálu Hercule Poirot (Poirota hraje David Suchet, kapitána Hastingse Hugh...
6 fotografií

Ariadne Oliverová se na halloweenské party náctiletých ocitla vcelku náhodou, nicméně mnozí vědí, že je slavnou autorkou detektivek. Jedna z pozvaných dívek – snad aby si získala pozornost - se proto přítomným svěří, že kdysi taky viděla vraždu, ale nikdo jí pochopitelně nevěří.

Na programu večírku, který se koná v honosném domě v městečku Woodleigh Common, je například soutěž o nejlépe nazdobené koště, kvůli půlšilinku se krájí bábovka z upěchované mouky, děvčata hledí do zrcadel v naději, že spatří tvář svého ženicha, a děti ve dvojicích soutěží v lovení jablek ústy z vědra naplněného vodou.

V závěru vydařené oslavy se však ukáže, že Joyce zmizela. Když se v knihovně najde její mrtvola, rozrušená paní Oliverová bez meškání vyhledá přítele Hercula Poirota, aby jí pomohl smrt vychloubačné slečny objasnit.

Tento příběh ze série Hercule Poirot se dočkal i své televizní adaptace ve stejnojmenném seriálu s Davidem Suchetem v hlavní roli.

Anglická spisovatelka Agatha Christie proslula svými detektivkami - jejími nejznámějšími hrdiny jsou Hercule Poirot a slečna Marplová. Dílo legendární britské spisovatelky zahrnuje osm desítek románů, povídkových knih a divadelních her. Ve svém žánru se stala nejprodávanější autorkou všech dob.

Audioknihu čte Lukáš Hlavica.

