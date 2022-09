Volavka, ženatý muž, vražda. Temný thriller Věř mi v audioknize zdarma

Claire je herečka bez práce a zoufale potřebuje peníze. Přijme tedy nabídku právnické firmy, která se specializuje na rozvody, aby pro ně hrála volavku, jež svádí ženaté muže. Celý proces tajně dokumentuje a důkazy předává svému zaměstnavateli, aby je klientky mohly použít u soudu.

Pak je ovšem žena jednoho ze sledovaných „objektů“ nalezena mrtvá a policie Claire podezřívá z vraždy. Když se podezření podaří vyloučit, policisté ji naopak požádají o to, aby se zapojila do vyšetřování – má se vetřít do života manžela zavražděné. Shodou okolností jde o jediného muže, kterého si jí nepovedlo svést.

Autorem tohoto románu je Tony Strong, britský spisovatel narozený v Ugandě, který se skrývá pod pseudonymem J. P. Delaney. Vystudoval anglickou literaturu na Oxfordské univerzitě a poté pracoval jako copywriter, působí také jako kreativní ředitel reklamní agentury.

Jeho romány si oblíbili také čeští čtenáři. Bestsellerem se stal psychologický thriller Ta přede mnou z roku 2017, jeho zatím poslední titul Slušní lidé u nás vyšel v minulém roce. Knihy vydává hned pod několika pseudonymy, známá jsou také jména Anthony Capella nebo Jonathan Holt.

Audioknihu čte Veronika Khek Kubařová.