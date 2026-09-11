  • Pátek 11. září 2026 Denisa

Dvě legendy, jedno pódium. Vyhrajte lístky na Alphaville a Sandru do Ostravy a Brna

Autor:
  18:34
Večer legend Alphaville a Sandra v Ostravě a Brně

Večer legend Alphaville a Sandra v Ostravě a Brně | foto: ZP Promo

Legendární německá skupina Alphaville zahraje hity jako Forever Young, Big in...
Německá zpěvačka Sandra v pátek večer zazpívala vyprodané Lucerně
Legendární německá skupina Alphaville zahraje hity jako Forever Young, Big in...
Německá zpěvačka Sandra v pátek večer zazpívala vyprodané Lucerně
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Dva velké návraty na jedno pódium a dvě hudební ikony, které definovaly nezapomenutelnou éru osmdesátých let. Večer legend přiváží do České republiky německou kapelu Alphaville a zpěvačku Sandru. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o vstupenky.

Připravte se na unikátní příležitost zažít autentický návrat do doby, kdy hudba měla duši, melodie zněly z vinylů a sny byly navždy „Forever Young“.

Každý z interpretů odehraje během jednoho večera svůj vlastní plnohodnotný koncert. Fanoušci se tak mohou těšit na kompletní program obou ikon, plný těch největších světových hitů, emocí a strhující atmosféry.

Němečtí mistři syntezátorů Alphaville

Vstupenky na oba koncerty lze zakoupit v prodejní síti Ticketportal

Německá popová legenda se nesmazatelně zapsala do hudební historie hity jako Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody nebo Dance With Me. Od svého vzniku v roce 1982 kapela ovlivnila celou generaci posluchačů a dodnes na pódiích dokazuje, že její hudba nestárne.

Koncert kapely Alphaville na Sázavafestu ve Světlé nad Sázavou. (1.8.2015)

Málokdo přitom ví, že se skupina ve svých začátcích jmenovala právě Forever Young a teprve později se přejmenovala na Alphaville podle slavného stejnojmenného sci-fi filmu francouzského režiséra Jean-Luca Godarda. Jejich vůbec největší hit Big in Japan navíc frontman Marian Gold napsal už na konci sedmdesátých let, tedy dávno předtím, než se kapela vůbec dala dohromady. Na koncertech zazní nejen tyto nesmrtelné klasiky, ale i skladby z novější tvorby.

Královna evropského popu Sandra

Německá zpěvačka Sandra v pátek večer zazpívala vyprodané Lucerně

Druhou hvězdou večera bude jedna z nejvýraznějších ženských ikon osmdesátých let, jejíž hity dobyly hitparády po celé Evropě. Skladby jako Maria Magdalena, In the Heat of the Night, Everlasting Love nebo Heaven Can Wait se staly absolutním synonymem pro tehdejší popovou scénu.

Její kariéra přitom nabrala hvězdný směr už před nástupem na sólovou dráhu. V letech 1979 až 1984 působila jako hlavní zpěvačka ve velmi populárním dívčím disco triu Arabesque, které slavilo obrovské úspěchy zejména v Japonsku. V devadesátých letech navíc propůjčila svůj tajuplný hlas veleúspěšnému mysterióznímu hudebnímu projektu Enigma, za nímž stál její tehdejší manžel.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Soutěžíme o vstupenky na jedinečný Večer legend, ze kterých se budou radovat dva vylosovaní výherci. První z nich získá dvě vstupenky na koncert v sobotu 19. září v ostravské RT Torax Areně. Druhý výherce obdrží dvě vstupenky na pondělí 21. září do Starez Arény Vodova v Brně.

Stačí si vybrat, na jaké představení byste rádi vstupenky vyhráli, správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

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