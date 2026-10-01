Vltava, Carmen i Louskáček. Užijte si vánoční koncerty v Praze s 30% slevou

Předvánoční shon může na chvíli vystřídat hudba. V Lichtenštejnském paláci přímo na Malostranském náměstí se od 5. prosince 2026 do 3. ledna 2027 uskuteční série svátečních galakoncertů. Program je sestavený tak, aby oslovil jak pravidelné návštěvníky koncertních síní, tak i posluchače, kteří si ke klasické hudbě teprve hledají cestu. Symfonická a operní díla totiž zazní v úpravách pro menší soubor, což umožní slavným tématům vyniknout v intimnějším obsazení.
Od Vltavy přes Louskáčka až po Ave Maria
Českou hudbu hrdě zastoupí Smetanova Vltava, Largo z Dvořákovy symfonie Z Nového světa a jeho Slovanský tanec. Z předních světových děl zazní výběr z Vivaldiho Čtvera ročních dob, Mozartova Malá noční hudba či zklidňující Bachův Air. Pravou vánoční atmosféru pak podtrhne Valčík květin z Čajkovského baletu Louskáček a Schubertova Ave Maria.
Dramaturgie však nezůstává jen u svátečního rozjímání. Energii do programu vnáší suita z Bizetovy opery Carmen, Ravelovo Boléro či Straussova Pizzicato Polka, zatímco jemnější polohu nabízí Debussyho Clair de lune, skladba známá také pod českým názvem Svit luny. Během jednoho koncertu se tak plynule vystřídají taneční rytmy, lyrické melodie i hudba původně určená pro divadelní jeviště.
Prestižní soubor na unikátním místě
Za tímto hudebním zážitkem stojí Parnas Ensemble, jehož uměleckým vedoucím je Jan Nykrýn. Soubor navazuje na tradici Salonního orchestru pražských symfoniků a tvoří jej zkušení hráči z předních českých těles. O jejich kvalitách svědčí úspěšná turné po Japonsku i dřívější vystoupení na významných společenských událostech, jakou byl například pražský summit NATO v roce 2002.
Mimořádný zážitek umocňuje i samotné místo konání. Lichtenštejnský palác stojí přímo naproti malostranskému kostelu svatého Mikuláše a dnes v něm sídlí Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění. Koncerty trvají přibližně 65 minut bez přestávky, začínají vždy v 17 hodin a jejich návštěvu lze ideálně spojit s podvečerní procházkou po Malé Straně, případně ji pojmout jako hodnotný společný sváteční dárek.
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