Výlet do filmových studií Harryho Pottera nebo wellness. Sleva 500 Kč na Travelkingu

Travelking, lídr v oblasti cestovního ruchu, vám nabízí jedinečnou příležitost překvapit své milované neobyčejným dárkem – pobytovým balíčkem plným relaxace, dobrodružství a luxusu.

Vysoké Tatry na Slovensku

Travelking, známý pro svůj online prodej pobytových balíčků, nabízí pestrou škálu možností – vybírat můžete z více než 800 hotelů v 9 evropských zemích. Ať už je to romantický wellness pobyt ve dvou, rodinná dovolená v horském hotelu, nebo objevování nových metropolí, Travelking má pro každého něco.

Od svého počátku se Travelking zaměřuje na poskytování nejvýhodnějších balíčků na trhu. S rozmanitou nabídkou od lázeňských až po zážitkové hotely, se firma rychle stala velmi oblíbenou v oblasti cestování. A nyní, v roce 2023, když se Travelking spojil s berlínským start-upem Travelcircus specializujícím se na zážitkové balíčky, nabízí ještě širší spektrum zážitků.

Wellness relaxace

Hoďte stres a starosti za hlavu a nechte se hýčkat na masáži, uvolněte se v sauně a nebo si užijte trochu romantiky ve vířivce se skleničkou sektu v ruce a drahou polovičkou po boku. Wellness pobyty jsou ideálním dárkem pro vás, vašeho partnera, ale třeba i pro rodiče.

Sarvár v Maďarsku

Travelking nabízí velké množství pobytů jak v Česku, tak i lázeňské výlety do Maďarska, na Slovensko a do dalších zemí. Vybrat si můžete wellness jak v luxusních hotelech, tak v útulném penzionu. Pobyty často zahrnují různé relaxační procedury, masáže, wellness aktivity i vstup do saun nebo termálních lázní.

Harry Potter v Londýně, Disneyland v Paříži nebo Tropical Islands v Berlíně

Z čeho si každé dítě odnese zážitek do konce života? Na Travelkingu můžete získat výhodné balíčky obsahující ubytování se vstupenkami na oblíbené evropské atrakce, kam rozhodně patří londýnská filmová studia Harry Potter, pařížský Disneyland nebo třeba aquapark Tropical Islands v Berlíně.

V rámci vánoční akce to funguje tak, že si za zvýhodněnou cenu vyberete poukaz na dvě vstupenky na libovolnou akci a ubytování na jednu noc. Po Vánocích ho pak uplatníte na speciální stránce, kde si vyberete přesný termín cesty i konkrétní hotel. Zároveň si může pobyt prodloužit nebo přidat další osoby.

Disneyland v Paříži Tropical Islands v Berlíně Studia Harry Potter v Londýně

Nabídka toho ale skrývá i mnohem víc – filmová studia Hry o trůny v Irsku, Jurský park v Berlíně, holografický koncert kapely ABBA a spoustu dalšího.

Poukazy na Vánoce

Travelking nabízí také šikovného průvodce na nákup vánočního dárku. Vyberete si, pro koho dárek nakupujete, co nejvíce ocení a jaký máte rozpočet. Pak už můžete vybírat. Vyberete si hory, wellness víkend nebo vyrazíte do evropských metropolí? Ať už se rozhodnete jakkoliv, Travelking bude váš parťák na cesty.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud máte roční členství v iDNES Premium, získáte slevový poukaz na 500 Kč z nákupní ceny.

Jak získat slevu 500 Kč na Travelking? Pokud máte nové členství v iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko (jinak je potřeba si zařídit roční členství v iDNES Premium, případně přejít z měsíčního na roční)

(jinak je potřeba si zařídit roční členství v iDNES Premium, případně přejít z měsíčního na roční) Zobrazí se vám slevový kód, který si zkopírujte



Pokračujte pak dále na Travelking.cz dalším zlatým tlačítkem



dalším zlatým tlačítkem Zde si najděte pobyt nebo zážitkový balíček, který vás zajímá, termín a další možnosti. Nakonec klikněte na Koupit



Jakmile budete na stránce Objednávka, nezapomeňte dole zakliknout Mám dárkový kupon / slevový kód



Sem slevový kód zkopírujte a klikněte na Uplatnit slevu



Výsledná cena pak bude o 500 Kč nižší

Kódy jsou platné do konce června 2024. Slevu poskytuje a odpovídá za ni Travelking.cz.