11 tipů, co sledovat o Vánocích na Maxu s HBO. Zdarma k iDNES Premium

1 Pelíšky

Jistě, v televizi to dávají na Vánoce pravidelně, ale co si budeme povídat, určitě se vám tahle Hřebejkova klasika stále neokoukala. Kdy jindy se zasmát ikonickým hláškám jako „Pojď mi hop“ nebo „Proletáři všech zemí, vyližte si“ než o Vánocích? Pelíšky jsou českou klasikou, která perfektně balancuje mezi nostalgií a humorem. A pokud jste je náhodou ještě neviděli (vážně?), je nejvyšší čas to napravit. Pusťte si je k bramborovému salátu a řízkům a získáte zážitek, který už je skoro národní povinností.

2 Vánoční epizody Teorie velkého třesku a Přátel

Vyzobejte si speciální vánoční epizody a zábava je zaručena. Z Teorie velkého třesku doporučujeme epizodu ve 2. řadě, 11. epizoda, kde Sheldon rozbaluje dárek, který by nikdy nečekal. Nebo když v 6. řadě, 11. epizodě Sheldon přiznává nenávist k Santa Clausovi, protože mu nepřinesl vysněný dárek. A nesmíme zapomenout na 7. řadu, 11. epizodu, kde sledujeme, co by se stalo, kdyby Sheldon neexistoval.

A Přátelé? Máme tu 10. epizodu první série, kde se parta se rozhodne strávit Silvestr dohromady bez partnerů – a Ross si domů přivede opičku Marcela. Nebo desátý díl třetí řady, kde Ross nechtěně zničí vánoční prodej dívky, která sbírá peníze na skautský výlet. Desátý díl v páté řadě, kde se Phoebe snaží udělat dobrý skutek a moc se jí to nedaří. U nás ale vede 10. epizoda 7. řady, jeden z nejznámějších vánočních dílů Přátel. Ross zoufale shání kostým Santa Clause pro svého syna Bena, aby mu vysvětlil židovskou Chanuku. Když selže, objeví se jako… sváteční pásovec.

3 Série Harry Potter

Není Vánoc bez Harryho Pottera. Od slavnostních hostin v Bradavicích až po Hagrida tahajícího vánoční stromky – každá část této série má svůj kouzelný vánoční moment. Tip: Pusťte si první dva díly, které nejlépe zachycují vánoční atmosféru. Anebo udělejte pořádný maraton a projděte si celou sérii.

4 Velká vánoční jízda

Počítačově animovaný 3D snímek Velká vánoční jízda studia Aardman konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Santa Claus má skvělou logistiku, to se musí uznat – ale co když se na Štědrý den něco zvrtne? Velká vánoční jízda je animovaná komedie, která sází na britský humor a rychlé tempo. Sledujte, jak Santa a jeho rodina (včetně mírně zmateného Arthura) zachraňují Vánoce.

5 Vánoční pohádka

Tahle švédská pohádka je něco jiného než klasické americké vánoční filmy. Příběh o mladém Karlu-Bertilovi, který se rozhodne zlepšit svět tím, že rozdává vánoční dárky chudým. Je to vlastně taková vánoční variace na Robina Hooda. Ostatně, využívá k tomu místní poštu a balíčky pro bohaté. Film získal v rodném Švédsku spoustu ocenění.

6 Trilogie Pán prstenů

Vánoční čas je doba pohádek a co si takhle dát trilogii těch nejlepších? Ano, Pán prstenů není typický vánoční film, ale pokud jste se někdy chtěli znovu ponořit do Středozemě, svátky jsou ideální příležitost. Dlouhé zimní večery jsou jako dělané pro epický příběh boje dobra proti zlu. Navíc, kdo říká, že nemůžete místo cukroví chroupat lembas?

7 Wonka

Jeden z novějších přírůstků na Maxu, který vás zavede do kouzelného světa čokoládové továrny. Tentokrát sledujeme mladého Wonkova génia, kterého ztvárnil charismatický Timothée Chalamet. Film je vizuální bonboniérou, která vás rozněžní, pobaví a ukáže, jak se zrodil ten nejzvláštnější výrobce sladkostí na světě. Ideální vánoční pohádka pro všechny věkové kategorie.

8 Nový vánoční příběh

Pamatujete si na klasický Vánoční příběh z 80. let? Ralphie je zpět, tentokrát jako dospělý, který se snaží připravit pro své děti tak magické Vánoce, jaké zažil on sám. Funguje, i když jste neviděli nebo si nepamatujete původní Vánoční příběh. Navíc je to film plný důležitých pravd. Jednu zmíníme: „Navrhuju, abys začal pít a nepřestal až do Nového roku.“

9 Hook

Steven Spielberg a Robin Williams v příběhu o tom, co se stane, když Peter Pan dospěje a zapomene na svůj kouzelný svět. Hook sice není úplně filmem o Vánocích (i když tam trochu sněhu je), ale hlavně jde o pohádku o rodině, vzpomínkách a ztracené fantazii. A pokud nic jiného, Dustin Hoffman jako Hook je naprosto famózní.

10 12 Štědrých večerů

Vánoční verze Na Hromnice o den více – hlavní hrdina prožívá Štědrý den stále dokola, dokud nepřijde na to, proč ho jeho vlastní rodina nemůže ani cítit. Hlavní hrdina, workoholický byznysmen, dostane možnost napravit všechny své chyby a zjistit, jestli dokáže svým blízkým opravdu ukázat, že mu na nich záleží. V hlavní roli Kelsey Grammer, kterého znáte ze sitcomu Frasier.

11 Santa Camp

Dokument, který ukazuje, že být Santa není jen o červeném kabátu a zvonění zvonkem. Santa Camp je výpravou do netradičního světa lidí, kteří se na Vánoce stávají Santy. Vtipné, dojemné a občas dost překvapivé. Tento dokument ukazuje, že i za rolí Santy se skrývá spousta osobních příběhů.

Co dělat, abych získal Max na 3 měsíce? Pokud jste nový roční člen iDNES Premium , stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství.

, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství. Kód si zkopírujte a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“

a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“ Zde vložte svůj kód

Vyberte balíček Standard a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně)

a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně) Založte si účet a dejte Vytvořit

Vyberte platební metodu. Po uplynutí 3 měsíců zdarma se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit.

se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit. Pokud již máte předplatné služby Max, kód nepůjde uplatnit, dokud vaše stávající předplatné neskončí nebo nebude zrušeno v souladu s jeho podmínkami.

Při uplatnění voucheru souhlasíte s podmínkami, které najdete v kompletní podobě zde. Kód se musí uplatnit do 28. února 2025.

Nabídka platí do vyčerpání kódu. Nabídka platí pouze na území České republiky. Službu poskytuje HBO Europe s.r.o.