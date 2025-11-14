Vyhrajte magický adventní pobyt v Krakově. Ubytování v moderním apartmánu zdarma

Krakov se v adventním období promění v město světel, vůní a tradic. Na historickém náměstí Rynek Glówny se rozzáří vánoční strom, z okolních ulic se line vůně skořice a horkého vína a znějí koledy. Právě zde mohou dva členové iDNES Premium prožít předvánoční týden v nově otevřených apartmánech Zeitraum Racławicka – s komfortem, jaký by jim mohl závidět nejeden hotel.
Nové krakovské apartmány Zeitraum otevřely své brány v listopadu 2025 a nacházejí se v klidné čtvrti s vynikající dostupností do centra. Jen pět minut chůze je vzdálena zastávka autobusu s přímým spojením do srdce města a když si dáte procházku necelých 650 metrů, dojdete k železniční stanici Kraków Łobzów, odkud cesta na hlavní nádraží trvá pět minut a na letiště pouhých dvanáct.
Komfortní zázemí s pocitem domova
Výherci soutěže se ubytují v plně vybaveném apartmánu typu 2kk o rozloze 33 m². K dispozici bude ložnice s manželskou postelí, obývací prostor s rozkládací pohovkou, kuchyň s indukční varnou deskou, mikrovlnnou troubou, myčkou i lednicí. Nechybí ani klimatizace, koupelna se sprchou a chytrá televize. V ceně je úklid, parkování v podzemní garáži i přístup do hotelové posilovny.
Recepce se postará o pohodlí hostů a doporučí nejlepší restaurace, kavárny i místa, která stojí za ochutnání. V okolí se nachází obchody, bankomat, lékárna i kino Kijów či oblíbené divadlo Groteska. Sportovněji založení návštěvníci mohou vyzkoušet lezeckou stěnu Fortress nebo navštívit plavecký bazén univerzity AGH.
Předvánoční Krakov má své kouzlo
V adventní době ožívá Krakov neopakovatelnou atmosférou. Na Hlavním náměstí se konají jedny z nejznámějších vánočních trhů ve střední Evropě. Mezi dřevěnými stánky se prodává tradiční keramika, dřevěné ozdoby, ručně vyráběné svíčky i pochoutky.
Historické centrum města, zapsané na seznamu UNESCO, láká na romantické procházky kolem Mariánského kostela, Sukiennice nebo hradu Wawel, odkud je krásný výhled na řeku Vislu. V okolí se nachází i řada útulných kaváren a restaurací, které nabízejí nejen polské speciality, ale i moderní kuchyni.
Co zažít během adventu v Krakově
Vánoční trhy na Rynku Głównem
Tradiční trhy patří k největším v Polsku. Nabízejí stovky stánků s ozdobami, řemeslnými výrobky, sladkostmi i horkým vínem. Každoročně se zde koná i soutěž o nejkrásnější krakovský betlém.
Hrad Wawel a Sukiennice
Dominanty města, které stojí za návštěvu i v zimě. Z hradu Wawel je výhled na město a zamrzlou Vislu, Sukiennice láká na stánky s místními suvenýry.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budeme mít štěstí při slosování, vyhrát můžete týdenní ubytování v apartmánu Zeitraum Racławicka, kam se vejdou až čtyři osoby.
Losovat budeme dva výherce, kteří cenu získají.
Výhru poskytuje společnost Zeitraum s.r.o.