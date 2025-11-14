  • Pátek 14. listopadu 2025 Sáva

Vyhrajte magický adventní pobyt v Krakově. Ubytování v moderním apartmánu zdarma

Autor:
Krakov patří v adventu k nejpůsobivějším městům střední Evropy. Historické centrum se promění v světelnou scénu, na Rynku voní svařené víno a z výloh mizí poslední „szopki“ – vyhlášené krakovské betlémy. Díky iDNES Premium mohou roční členové soutěžit o týdenní pobyt v nově otevřených apartmánech Zeitraum Racławicka.

Vánoční Krakov

Vánoční Krakov | foto: archiv

Zeitraum Racławicka v polském Krakově
20 fotografií

Krakov se v adventním období promění v město světel, vůní a tradic. Na historickém náměstí Rynek Glówny se rozzáří vánoční strom, z okolních ulic se line vůně skořice a horkého vína a znějí koledy. Právě zde mohou dva členové iDNES Premium prožít předvánoční týden v nově otevřených apartmánech Zeitraum Racławicka – s komfortem, jaký by jim mohl závidět nejeden hotel.

Nové krakovské apartmány Zeitraum otevřely své brány v listopadu 2025 a nacházejí se v klidné čtvrti s vynikající dostupností do centra. Jen pět minut chůze je vzdálena zastávka autobusu s přímým spojením do srdce města a když si dáte procházku necelých 650 metrů, dojdete k železniční stanici Kraków Łobzów, odkud cesta na hlavní nádraží trvá pět minut a na letiště pouhých dvanáct.

Zeitraum Racławicka v polském Krakově

Komfortní zázemí s pocitem domova

Výherci soutěže se ubytují v plně vybaveném apartmánu typu 2kk o rozloze 33 m². K dispozici bude ložnice s manželskou postelí, obývací prostor s rozkládací pohovkou, kuchyň s indukční varnou deskou, mikrovlnnou troubou, myčkou i lednicí. Nechybí ani klimatizace, koupelna se sprchou a chytrá televize. V ceně je úklid, parkování v podzemní garáži i přístup do hotelové posilovny.

Recepce se postará o pohodlí hostů a doporučí nejlepší restaurace, kavárny i místa, která stojí za ochutnání. V okolí se nachází obchody, bankomat, lékárna i kino Kijów či oblíbené divadlo Groteska. Sportovněji založení návštěvníci mohou vyzkoušet lezeckou stěnu Fortress nebo navštívit plavecký bazén univerzity AGH.

Zeitraum Racławicka v polském Krakově

Předvánoční Krakov má své kouzlo

V adventní době ožívá Krakov neopakovatelnou atmosférou. Na Hlavním náměstí se konají jedny z nejznámějších vánočních trhů ve střední Evropě. Mezi dřevěnými stánky se prodává tradiční keramika, dřevěné ozdoby, ručně vyráběné svíčky i pochoutky.

Historické centrum města, zapsané na seznamu UNESCO, láká na romantické procházky kolem Mariánského kostela, Sukiennice nebo hradu Wawel, odkud je krásný výhled na řeku Vislu. V okolí se nachází i řada útulných kaváren a restaurací, které nabízejí nejen polské speciality, ale i moderní kuchyni.

Co zažít během adventu v Krakově

Vánoční trhy na Rynku Głównem

Tradiční trhy patří k největším v Polsku. Nabízejí stovky stánků s ozdobami, řemeslnými výrobky, sladkostmi i horkým vínem. Každoročně se zde koná i soutěž o nejkrásnější krakovský betlém.

Hrad Wawel a Sukiennice

Dominanty města, které stojí za návštěvu i v zimě. Z hradu Wawel je výhled na město a zamrzlou Vislu, Sukiennice láká na stánky s místními suvenýry.

Kazimierz – židovská čtvrť
Atmosférické uličky, kavárny a galerie dávají zapomenout na shon. V adventu zde panuje zvláštní klid a duchovní kouzlo.

Vánoční trhy v Krakově

Krakovské podzemí
Pod Starým Městem se skrývá muzeum s unikátní expozicí o středověkých dějinách Krakova. Ideální tip pro chladné dny.

Koledy a koncerty
Od listopadu až do Vánoc se v kostelích i na náměstích konají koncerty koled a klasické hudby. Mezi nejoblíbenější patří adventní vystoupení v Bazilice sv. Marii.

Co získají členové iDNES Premium?

Zeitraum Racławicka v polském Krakově

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budeme mít štěstí při slosování, vyhrát můžete týdenní ubytování v apartmánu Zeitraum Racławicka, kam se vejdou až čtyři osoby.

Losovat budeme dva výherce, kteří cenu získají.

Výhru poskytuje společnost Zeitraum s.r.o.

Zeitraum

Témata: Krakov, Polsko

