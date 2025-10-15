Sváteční atmosféru naruší vražda. Audiokniha Vánoce Hercula Poirota zdarma

Členové rozvětvené rodiny Leeových se sjíždějí na staré venkovské sídlo, aby spolu oslavili Vánoce. Pozvání od Simeona Leea v nich ale vzbuzuje spíše pochybnosti a znepokojení než radost z příbuzenského setkání.
Proč je vlastně chce bezcitný a panovačný milionář vidět? Copak se snad na stará kolena změnil? Jaké má úmysly? Avšak dříve, než návštěvníci zjistí, jak se věci mají, je jejich hostitel zavražděn.
Naštěstí se do blízkého okolí na svátky vydal i Hercule Poirot, který v dusné atmosféře podezíravosti a vzájemné nevraživosti dokáže vraha nekompromisně usvědčit.
Hercule Poirot je spolu se slečnou Marplovou nejznámějším hrdinou detektivek Agathy Christie. Dílo legendární britské spisovatelky zahrnuje osm desítek románů, povídkových knih a divadelních her. Ve svém žánru se Christie stala nejprodávanější autorkou všech dob.
Audioknihu čte Lukáš Hlavica, který je již pevně spojen s hlasem Hercula Poirota. Titul Vražda v Orient Expresu z této série získal dokonce ocenění Audiokniha roku 2017 v kategorii Nejlepší jednohlasá četba.