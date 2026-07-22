Inspektor Rebus pátrá po škrtiči z Edinburghu. Audiokniha Uzly a kříže zdarma

Cítí se jako vyhořelá svíčka, ale málokomu se s tím svěřil. Nejdřív zkrachoval v přijímači do elitních jednotek SAS, pak odumřelo jeho soužití s intelektuální manželkou a ani mezi členy edinburského policejního sboru není příkladem profesních ctností.
Dál totiž mizerně vychází s lidmi, pokud se tedy nepočítá občasný sex s empatickou tiskovou mluvčí. A přesto se detektiv seržant John Rebus zakusuje do případů s vervou bulteriéra, zvlášť na hraně mezi nocí a úsvitem – a zvlášť v případě maniakálního škrtiče dvou školaček, před kterým se třese celá skotská metropole.
Ten zvrhlík je ke všemu natolik troufalý, že kriminalistovi neváhá posílat obálky se zauzlovanými provázky na způsob dávné incké pošty, potom přidává svázané zápalky.
Jenže i zdánlivé šílenosti sériového vraha likvidujícího nebohé dorostenky mají chladnou logiku. Jakmile detektiv s pomoci akademika dešifruje křížovkářský vzkaz, jenž byl adresován nejděsivější noční můře v Rebusově mysli, je už odhalení modu operandi nasnadě.
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Nejvyšší čas, jelikož přibyly další dvě oběti. A tak je ve staroslavném královském městě, v jehož zaplivaných uličkách kdysi řádil Stevensonův schizofrenik Hyde, vše přichystáno pro vyvrcholení dumky o křivolakých cestách duše, zločinu a trestu.
Detektivka Uzly a kříže je prvním případem dříče Johna Rebuse s revírem ve skotském podsvětí let osmdesátých. Rozluští ho dřív, než se ve spárech úchyla ocitne i jeho dcera, než detektiva ukřižují reportéři a hlavně: než si ho nadobro podá vlastní minulost?
Tímto kriminálním příběhem zahájil skotský autor Ian Rankin v roce 1987 svou úspěšnou sérii s případy inspektora Rebuse. Dosud vyšlo 25 dílů, zatím poslední Midnight and Blue představil spisovatel v roce 2024.
Audioknihu čte David Matásek.