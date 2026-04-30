Veterinář v mobilu 24/7. Získejte aplikaci pro mazlíčky na půl roku zdarma

Každý majitel psa nebo kočky to zná. Pokud má zvíře náhlý zdravotní problém, nastává nepříjemné dilema: je nutné okamžitě vyrazit na pohotovost, nebo stačí počkat do rána? Aplikace uVeterináře představuje ten nejbezpečnější první krok. Kdykoliv si nejste jistí, můžete přímo ze svého mobilu kontaktovat odborníky.
Rychlá odpověď místo zbytečné paniky
Hlavním pilířem prémiové služby je online zvířecí poradna, která funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stačí napsat dotaz a během chvíle se vám věnuje zkušený veterinář. Ten pomůže rychle zhodnotit závažnost situace, poradí, co dělat dál, a ušetří vás i vašeho mazlíčka zbytečného stresu.
Mějte přehled, i když je všechno v pořádku
Aplikace ovšem pomáhá, i když zrovna žádnou krizi neřešíte. Funguje jako chytrý zdravotní deník, který vám spolehlivě připomene termíny očkování, odčervení a další preventivní péči. Součástí je také interaktivní mapa a databáze nejbližších veterinárních pohotovostí či úzce profilovaných specialistů.
Co získají předplatitelé?
Základní verze aplikace (stažení, správa neomezeného počtu mazlíčků, připomínky péče a databáze klinik) je běžně ke stažení zdarma. Kličové funkce jsou ale uzamčeny v placené verzi.
Roční předplatitelé iDNES Premium mají možnost získat plný prémiový přístup, který navíc obsahuje:
- Nonstop online poradnu s rychlou odpovědí od veterináře
- Přístup k exkluzivním slevám a výhodám z oboru chovatelství (včetně speciálních podcastů)
Zatímco běžně stojí jednodenní přístup do poradny 189 Kč a půlroční balíček vychází na 790 Kč, díky iDNES Premium získáte službu na celých 6 měsíců za 0 Kč.
Jak akci využít?
Nabídka platí pro všechny roční uživatele s aktivním předplatným iDNES Premium. K jejímu uplatnění stačí využít zlaté tlačítko v tomto článku a postupovat podle jednoduchých kroků. Následně si stáhnete aplikaci uVeterináře a snadno si v ní aktivujete prémiové služby na půl roku zcela zdarma.
Postup, jak získat 6 měsíců uVeterináře zdarma
Na hlavní stránce aplikace nahoře najdete Přejděte na premium s neomezenou poradnou nebo klikněte na položení dotazu do poradny. Aplikace vás přesměruje na stránku s voucherem a platbou. Tam zkopírujte svůj kód, abyste získali 6 měsíců premium členství zdarma.