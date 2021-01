Upíři versus vlkodlaci: úvodní díl filmové ságy Underworld k vidění zdarma

Po staletí obývají Zemi dvě rasy, které nepatří do lidského rodu. Aristokratičtí vampýři čili upíři a jejich zavilí nepřátelé, brutální lykani neboli vlkodlaci.



Lidé na jejich existenci nevěří, traduje se jen v pověrách a hororových příbězích. Ale oni zde jsou a vedou odvěký boj na život a na smrt o nadvládu nad těmi druhými. Mohlo by se zdát, že ta byla jednou provždy nastolena, jenže zdání klame. Je o tom přesvědčena vampýrská bojovnice Selene, kterou si zahrála Kate Beckinsale.

Ta odhalí, že vlkodlaci chystají další velkou akci. Tentokrát si brousí zuby na mladého doktora - člověka. Selene se snaží mladíkovi jménem Michael v podání Scotta Speedmana pomoci a ochránit ho před útokem z podsvětí. Současně se do něj zamiluje a tím vše zkomplikuje.



Čím více se Selene zamotává do připravovaného únosu Michaela, tím více získává informace, které ji děsí. Nezadržitelně se totiž blíží okamžik stvoření nového predátora, který kombinuje sílu vampírů i vlkodlaků. Přitom nemá žádné z jejich slabých stránek. Takové monstrum by dokázalo narušit rovnováhu obou ras - a co hůře, zvrátilo by ji ve prospěch lykanů.



Film režiséra Lena Wisemana s rozpočtem 22 milionů dolarů se dočkal nečekaně velkého komerčního úspěchu. Tržby z kin se přiblížily sumě sto milionů dolarů. V dalších letech proto postupně následovaly hned čtyři další navazující filmy – Underworld: Evolution, Underworld: Vzpoura Lycanů, Underworld: Probuzení a Underworld: Krvavé války.



Upíři v Česku Poslední díl série Underworld s podtitulem Krvavé války se z větší části natáčel v České republice. Diváci v něm mohou vidět kulisy pražského Nákladového nádraží Žižkov nebo zámku Hluboká. Ve studiích na Barrandově sídlili filmaři půl roku. Do kin byl snímek uveden v listopadu 2016.